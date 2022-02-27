حُسم الأمر .. الكشف عن موعد إقالة هاسي من تدريب الأهلي

يبدو أن الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للأهلي استنفذ كافة فرصه للحفاظ على منصبه في الفريق، وآخرها مباراة الديربي أمام الاتحاد يوم أمس، ولذا بات قرار الإقالة على الأبواب.

هاسي يعيش أيامًا صعبة في جدة وسط مطالب من الجميع بإقالته لسوء الأداء والنتائج، وقد خسر يوم أمس ديربي جدة أمام المتصدر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد لقاء مثير ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ما هو موعد إقالة هاسي مع الأهلي؟

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أوضحت يوم أمس أن مباراة الديربي أمام الاتحاد هي فرصة هاسي الأخيرة للحفاظ على منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن الخسارة ستُلقي به خارج أسوار القلعة.

ويبدو أن تلك الأخبار كانت صحيحة، إذ أكد الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" أن مصادرهم تؤكد اتخاذ الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي قرار الإطاحة بالمدرب الذي سبق أن عمل مع الرائد في الدوري السعودي.

وأوضح أن رحيل هاسي والإعلان عن المدرب الجديد سيكون قبل مواجهة الطائي في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن مباراة الاتفاق القادمة ستكون الأخيرة لصاحب الـ50 عامًا في دكة بدلاء الفريق الجداوي.

وأضاف الفراج أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مكثفة مع أحد المدربين لخلافة هاسي، وأن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق والإعلان عن ذلك خلال الأسبوع القادم.

كيف كانت مسيرة هاسي مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 30.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ12 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي يُواجه الاتفاق صاحب المركز الـ14 برصيد 20 نقطة في الجولة القادمة، والخسارة حال حدثت ستُدخل الفريق في دوامة المنافسة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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