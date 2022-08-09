حُسم الاتفاق مع ناديه .. مهاجم سعودي جديد في الاتحاد

صفقات الاتحاد متواصلة

واصلت إدارة الاتحاد تعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خاصة في ظل إيقاف النادي عن القيد خلال الميركاتو الشتوي، وقد نجحت في التوصل لاتفاق حول ضم مهاجم سعودي.

العميد سيفقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله لـ4 أشهر في الموسم الجديد من الدوري السعودي بسبب الإيقاف، وتتضارب الأنباء حول عدد المباريات التي سيغيب عنها اللاعب، وإن كانت مجرد 8 أم 15.

من هو المهاجم السعودي الجديد في الاتحاد؟

صحيفة الجزيرة السعودية أكدت أن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع الفيصلي حول ضم مهاجمه السعودي محمد الصيعري خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ولم تكشف الصحيفة أي معلومات حول الصفقة، سواء مدة العقد أو التفاصيل المالية، لكن الصحفي منار شاهين كان قد أشار قبل عدة أيام إلى أن الاتحاد تقدم بعرض لشراء المدة المتبقية في عقد الصعيري مع الفيصلي مقابل 3 ملايين ريال سعودي.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا مرتبط بعقد مع الفيصلي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي، ينتهي صيف 2023 مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم.

المهاجم السعودي خريج قطاع الفئات السنية في الاتحاد وقد رحل عن الفريق عام 2015 بعد لعبه 23 دقيقة فقط مع الفريق الأول، وقد لعب للعديد من الأندية السعودية قبل أن يستقر به الحال مع الفيصلي الذي تُوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020-2021.

ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2022؟

الاتحاد أتم رسميًا صفقتين حتى الآن، إذ تعاقد مع المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك وعدم تجديده.

اللاعب وقع على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 5 ملايين دولار.

العميد أعلن أمس تعاقده مع هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد بالإعارة لموسم واحد مع حق شرائه نهائيًا صيف 2023، وقد قيل أن الصفقة كلفته 3 ملايين يورو.

الاتحاد مازال يبحث عن حارس مرمى محلي يلعب دور البديل لمارسيلو جروهي بعد المستوى المتواضع الذي أظهره حارس مرماه راكان النجار الموسم الماضي.