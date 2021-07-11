حسم الأمر نهائيًا .. الوصل يرد رسميًا على "إشاعات" انتقال ليما للاتحاد

الاتحاد ضم نجم الشارقة ويُطارد لاعب آخر من الدوري الإماراتي

أصدر نادي الوصل الإماراتي بيانًا رسميًا رد به على الإشاعات المنتشرة في الإعلام السعودي حول قُرب انتقال مهاجمه وهدافه فابيو دي ليما إلى الاتحاد السعودي.

العميد كان قد نجح في التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة، وقد تحدثت عدة تقارير عن اهتمامه بضم ليما الذي نال الجنسية الإماراتية مؤخرًا وارتدى قميص منتخب الإمارات.

ماذا قال الوصل في بيانه الرسمي عن اهتمام الاتحاد بليما؟

الوصل أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه عدم صحة كل تلك الأخبار، مشيرًا إلى تلقيه عدة عروض محلية للتعاقد مع ليما لكنه رفضها جميعًا، ونافيًا وجود أي عروض خارجية للاعب.

وأوضح النادي أن عقد ليما مازال ممتدًا حتى نهاية الموسم القادم والعمل جارٍ على تجديد لسنوات قادمة، خاصة أنه أحد العناصر المهمة في الفريق.

ما هي مسيرة فابيو ليما في الإمارات؟

بدأت مسيرة صاحب الـ28 عامًا في الدوري الإماراتي حين انضم إلى الوصل قادمًا من البرازيل صيف 2014 بالإعارة، ثم تحول العقد إلى انتقال نهائي في يناير 2015.

ويُعد دي ليما أحد أبرز نجوم دوري الخليج العربي في سنواته الأخيرة، وهو ما جعل المسؤولون في الإمارات يمنحونه الجنسية الإماراتية لتمثل المنتخب الأبيض في فبراير 2020.

اللاعب القادر على شغل جميع المراكز خلف المهاجم ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 لعب 166 مباراة مع الوصل سجل خلالهم 133 هدفًا وصنع 43.

وقد لعب 10 مباريات مع المنتخب الإماراتي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3، وقد ساهم في تأهل الأبيض إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم 2022.

3 أسباب تجعل ليما مهاجمًا مثاليًا للاتحاد

الاتحاد يبحث عن مهاجم يُعوض به رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وفابيو ليما يبدو الخيار المثالي لتلك الأسباب الثلاثة:

أنه يحمل الجنسية الإماراتية مما سيجعله اللاعب الأجنبي الآسيوي في قائمة الاتحاد في دوري أبطال آسيا.

جودته الفنية العالية وقدرته إحراز وصناعة الأهداف بكافة الطرف.

تأقلمه مع أجواء الكرة العربية والملاعب الخليجية من خلال مسيرته الطويلة في الإمارات.

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