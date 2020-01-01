حسام غالي يكشف رفض مليون دولار من آل الشيخ وسبب استفزاز كوبر للاعبي الأهلي

حسام غالي قائد الأهلي المعتزل كان يقرض لاعبي الأحمر

فجر اللاعب المعتزل والمذيع الحالي أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، مفاجأة في برنامجه عبر قناة النهار عن حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي بالأهلي السابق.

وقال نجم الزمالك السابق إن حسام غالي نجم الأهلي سابقًا ومدير الكرة بنادي الجونة، رفض مليون دولار من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا.

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وواصل ميدو تصريحاته ليكشف عن التفاصيل قائلاً : "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عرض على حسام غالي مبلغ مليون دولار، ليقيم له مباراة اعتزال".

وكشف ميدو عن سبب رفض غالي لهذا الأمر قائلاً : "غالي كان قد وعد صديقًا له بأنه سينظم المباراة، لذلك رفض عرض تركي آل الشيخ، وخسر مليون دولار وتمسك بالمبدأ، لأنه أعطى وعدًا لصديقه".

وواصل ميدو الكشف عن المفاجآت وقال عبر برنامج "أوضة اللبس" : "حسام غالي قائد الأهلي المعتزل كان يقرض لاعبي الأحمر أموالًا كثيرة جدًا خلال أزمة الثورة، للحفاظ على استقرار الفريق واسم النادي".

في سياق أخر، كشف غالي عن رفضه العمل في اتحاد الكرة وقال : "رفضت عرضًا للانضمام لاتحاد الكرة، كنت مرشحًا للعمل في اللجنة السباعية لكني رأيت أن التوقيت غير مناسب وفضّلت الالتزام بكلمتي مع نادي الجونة".

وواصل : "كانت فترة مؤقتة ولم تكن دورة كاملة، التطوير الذي كنا سنقوم به على المدى الطويل لم يكن ليظهر، ولا أدرس حاليًا الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة".

كما كشف حسام غالي قائد النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر المعتزل عن مفاجأة بخصوص الأزمة التي حدثت بينه وبين المدير الفني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

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وقال غالي في تصريحاته خلال برنامج "أوضة اللبس" مع أحمد حسام ميدو أن كوبر كان مدير فني غريب ولا يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين.

وأضاف غالي : كوبر كان يتعمد استفزاز لاعبي النادي الأهلي في معسكر المنتخب المصري.

وواصل قائد الأهلي السابق : كوبر كان يقول للاعبين في معسكر المنتخب المصر إن الأهلي يفوز مبارياته بالحكام.

وأكد غالي أن الازمة مع كوبر بدأت في مباراة مصر أمام نيجيريا حينما طالب اللاعب زملاءه بمخالفة تعليمات المدير الفني والتقدم للأمام.

وبالحديث عن اللاعب الأفضل الذي لعب بجواره في منطقة خط الوسط، وقع اختيار غالي على زميله بالأهلي محمد شوقي.

واختار حسام غالي أفضل تشكيل له في تاريخ النادي الأهلي من وجهة نظره وجاء كما يلي :

عصام الحضري.

أبراهيم حسن – هاني رمزي – وائل جمعة – سيد معوض.

مجدي عبدالغني – علاء ميهوب – طاهر أبو زيد – محمود الخطيب – محمد أبو تريكة.

حسام حسن.