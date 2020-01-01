حسام عاشور يُعلن عدم الاعتزال ومصيره بين السعودية والبرتغال

وجهت إدارة الأهلي الشكر للاعب عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة

أكد اللاعب حسام عاشور قائد الأهلي السابق رغبته في مواصلة التواجد داخل المستطيل الأخضر، معلنًا تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم الذي كان قد تم الحديث فيه من قبل.

وخرج لاعب الأهلي في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليصرح : "قررت الاستمرار في الملاعب".

وواصل عاشور : "امتلك عرضين وسأحسم موقفي قريبا. عرض من السعودية وآخر من البرتغال".

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وتابع "أشكر تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي. رجل وعد وأوفى بكلمته وأشكره بشدة على كل ما فعله".

وأنهى حسام عاشور : "لا تربيتي ولا أخلاقي تسمح لي ألا أخرج وأشكر من ساعدني".

وتوترت علاقة عاشور بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم إدارة النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع في الأهلي.

يُذكر أن تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله جاء بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور.

ووجهت إدارة الأهلي الشكر للاعب عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، وتمنت له التوفيق في خطوته المقبلة.