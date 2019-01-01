حسام عاشور: الأهلي هو الرقم 1 دائمًا

تصريحات حسام عاشور عقب تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين

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قال حسام عاشور قائد النادي الأهلي إن المارد الأحمر اعتاد على أن يكون في القمة وأن يكون البطل والرقم 1 دائمًا.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال حسام عاشور إنه فخور بالتتويج بهذا اللقب الثاني عشر له على مستوى الدوري مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفوز كان نتيجة لعمل الجميع.

وأضاف: "في بداية السباق كان البعض يتساءل أين النادي الأهلي، ذلك حين كان في المنطقة الدافئة والمركز السادس، أقول لهم اليوم أين أنتم الآن؟"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.