حسام حسن يكشف حقيقة اجتماعه بمحمد فضل للانضمام للأهلي

مسؤولو القلعة الحمراء يبحثون عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال يناير في ظل تراجع النتائج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى حسام حسن؛ لاعب سموحة السكندري، ما تردد عن اقترابه من الانضمام إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للعب له بداية من يناير المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى اجتماع اللاعب بمحمد فضل؛ مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بالإسكندرية وقام بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف الشياطين الحمر.

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حسن قال، في تصريحاته لقناة "أون سبورت":"عقدي مع سموحة ممتد حتى الموسم المقبل، حاليًا أركز مع سموحة وأي عرض ساتلقاه لن ترفضه إدارة النادي ما دام في صالحي وفي صالح سموحة كذلك.

"أسمع مجرد أحاديث، شرف لأي لاعب الانضمام للأهلي أو الزمالك، لكنني لم أتلق أي عرض رسمي، حتى ما قيل عن اجتماعي بمحمد فضل غير صحيح بالمرة، سمعته مثلي مثل الجميع، لكنه لم يحدث".

يذكر أن الأهلي تعاقد حتى الآن مع ثلاثة لاعبين هم محمد محمود؛ لاعب وسط دجلة، ومحمود وحيد؛ ظهير أيسر مصر المقاصة، والفلسطيني محمود السلمي؛ صانع ألعاب اتحاد الشجاعية الفلسطيني.