فرج عامر: أجلنا البت في طلب الأهلي استعارة حسام حسن مقابل مليون دولار

رئيس نادي سموحة يتحدث عن مستقبل نجم الفريق

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري إعارة نجم الفريق، الليبي محمود الترهوني، إلى الأهلي الليبي لمدة 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار أمريكي، وأشار إلى أنه مازال يدرس عرض النادي لاستعارة المهاجم حسام حسن.

عامر كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "إعارة اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني من سموحة الي أهلي طرابلس بمبلغ 125 ألف دولار لمدة أربعة أشهر".

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وأوضح عامر في منشور آخر أن النادي الأهلي طلب استعارة حسام حسن لنفس الفترة مقابل مليون دولار، مشيرًا إلى أنهم أجلوا البت في ذلك العرض حتى الحديث مع المدير الفني أحمد سامي.

إذ كتب "الأهلي الليبي يعرض مليون دولار قيمة إعارة لحسام حسن نحم المنتخب المصري ونادي سموحة لمدة أربعة أشهر وسموحة يُرجئ البت في هذا الأمر".

ونشر رئيس سموحة وأحد كبار رجال الأعمال والصناعة في مصر مقطع فيديو لرئيس الأهلي الليبي يؤكد فيه العرض، بقوله "طلبت منه استعارة حسام حسن للنادي الأهلي مقابل مليون دولار ولفترة 4 أشهر"، وقد رد عليه عامر قائلًا "سأبذل قصارى جهدي لكن القرار الأخير للمدير الفني".

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يُشار إلى أن حسام حسن يعيش موسمًا رائعًا في الدوري المصري، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وقد سبق أن أعلن فرج عامر أنه باعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه مصري، على أن يرتدي قميصه بدءًا من الموسم القادم.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا مرتبط بالانتقال للأهلي والزمالك وبيراميدز، وقد أوضح فرج عامر مؤخرًا أن الأهلي وخلال زيارة رئيسه محمود الخطيب الأخيرة لنادي سموحة لم يطلب التعاقد مع اللاعب، لكن موضحًا أن نادي القرن في أفريقيا يمتلك الأولوية في ضمه بشرط تقديم العرض المالي المطلوب.