حسام البدري يكشف موقف منتخب مصر من معسكر أكتوبر

البدري يتحدث عن معسكر أكتوبر ويكشف حقيقة نية إلغاء الودية.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه لم يتخذ أي قرارات حتى الآن، بشأن معسكر الفراعنة الذي سيقام خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن كل الأمور ستُحسم بعد إعلان الاتحاد الإفريقي "كاف"، مواعيد أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأجيل كافة البطولات القارية خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

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البدري قال خلال تصريحات صحفية: "بعد إعلان الاتحاد الإفريقي عن الأجندة الدولية، سيتم تحديد احتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة، واختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة".

مدرب الفراعنة تابع: "كل الحلول مطروحة من أجل التغلب على الظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بها حاليًا، ولم يتم التأكيد على اتخاذ أي قرار بشأن المعسكر".

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وعن ما تردد حول إلغاء ودية أكتوبر، قال البدري: "من يتحدث عن إلغاء تلك الودية، هو أمر ليس مسلمًا به، وتحقيقه مرهون ببعض الأمور والأشياء التي تتماشى مع مصلحة اللاعبين في المقام الأول".

يذكر أن منتخب مصر حقق تعادلين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.