حسام البدري: نواجه صعوبات وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع

منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن باب الانضمام لصفوف الفراعنة، مفتوحًا أمام جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

البدري قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "نتابع العديد من اللاعبين، بسبب المعاناة في بعض المراكز، وسنعاني من ضم اللاعبين قبل مواجهة كينيا المقبلة".

المدير الفني للمنتخب تابع: "تجميع اللاعبين سيتم على مراحل، وأحاول خوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة كينيا".

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حسام البدري أردف: "خاطبنا جيبوتي وليبيريا لتنسيق لقاء ودي، وفي حالة عدم خوضنا تلك المباراة، سنواجه صعوبة أكبر قبل لقاء كينيا".

وأشار البدري إلى أنه سيحاول ضم أكثر من عنصر من المنتخب الأوليمبي، حيث يتم الآن دراسة لوائح الاتحاد الإفريقي، لمعرفة إمكانية ضم لاعبين أثناء خوض كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لانطلاق كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا الذي سيقام في مصر، خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر.