حسام البدري: قفشة والشحات قادران على تعويض عبد الله السعيد

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتحدث قبل مواجهة كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على قدرة الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة على اللعب بدلًا من عبد الله السعيد في المنتخب.

وكان البدري قد استبعد لاعبي بيراميدز من قائمة المنتخب المصري لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بعد رفض ناديهم التخلي عنهم قبل الموعد المحدد من فيفا.

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وأوضح البدري أن هذا القرار تربوي منتقدًا إدارة النادي في تصرفها، ومضيفًا "هناك أكثر من لاعب يُمكنه تأدية أدوار عبد الله السعيد، هناك محمد مجدي قفشة وكذلك حسين الشحات، الثنائي يستطيع اللعب بدلًا منه".

أضاف حول أسلوب لعبه واختلافه عن المدربين السابقين للفراعنة "لا أهاجم دومًا ولا أدافع دومًا، هناك عدة عوامل تُحدد طريقة اللعب وأسلوبه مثل المنافس والهدف من المباراة. أحسب الأمور المتعلقة باختيار القائمة أو التشكيل لكل مباراة بشكل منطقي".

وأتم رئيس بيراميدز السابق حديثه لقناة أم بي سي مصر بطمأنة الجميع على حالة حسين الشحات الذي أصيب خلال المباراة الودية أمام ليبيريا، مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا للعب خلال الأيام القليلة القادمة.