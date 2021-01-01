حسام البدري: حجازي سيعود للسعودية .. وهذا موقف باقي المحترفين

منتخب مصر يستعد لمواجهة جُزر القمر

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التعادل أمام كينيا، وضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2022المقرر إقامته في الكاميرون.

منتخب مصر تعادل إيجابيًا مع كينيا، بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويضمن التأهل.

وقال البدري للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو تحقيق هدفنا، وأن يكون هناك عمل وتطور وضم عناصر جديدة لتدعيم المنتخب، وكان الأهم في الوقت الحالي هو التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون".

وأضاف البدري: "أحمد حجازي سيعود للسعودية مباشرة، والمحترفين الأخرين مستمرين في المعسكر، ومن المحتمل أن يكون هناك تغييرات في التشكيل في لقاء جُزر القمر".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "سنلعب من أجل الفوز وهذا أمر مهم أمام جُزر القمر، ولا أريد أن أتحدث عن الصعوبات التي واجهتنا أمام كينيا من نقص أكسجين وأرضية الملعب، الأهم أننا حققنا هدفنا".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3.