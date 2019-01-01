للعودة إلى التدريب - حسام البدري يعتذر عن منصبه في بيراميدز

البدري يعود لمجال التدريب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن حسام البدري، رئيس جهاز الكرة في نادي بيراميدز، عن اعذاره من الاستمرار في منصبه الحالي، والعودة إلى مجال التدريب.

حسام البدري ترك مجال التدريب، وتولى مهمة إدارية في نادي بيراميدز، رفقة تركي آل الشيخ، مالك الفريق السابق، بعد رحيله عن الأهلي الموسم الماضي.

وأصدر البدري بيانًا إعلاميًا، يعلن خلاله اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كرئيس لجهاز الكرة بنادي بيراميدز، والعودة لمجال التدريب.

بعد عام من العمل الإداري، حسام البدري يتقدّم باستقالته👇 pic.twitter.com/UhRBlA0kQM — جول مصر (@goaleg) July 22, 2019

البدري نجح في مهمته كرئيس لجهاز الكرة بنادي بيراميدز، حيث استطاع تكوين فريق قادر على المنافسة بالدوري المصري وأيضًا كأس مصر.

ووجه البدري شكره إلى جميع من عمل معه خلال الفترة السابقة في بيراميدز، مشيرًا إلى أنه يستهدف العودة إلى التدريب مرة أخرى.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن حسام البدري ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته مؤخرًا.