حسام البدري: التغيير في بيراميدز يحدث بحثًا عن الأفضل والاستقرار صعب

بيراميدز تعاقب عليه خمسة مدربين خلال سبعة أشهر فقط!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسام البدري؛ رئيس نادي بيراميدز، أن تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، دائمًا ما يبحث عن تطوير الفريق، وهو ما يؤدي لكثرة تغييرات الجهاز الفني للفريق.

الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الحالي لبيراميدز، هو المدرب الخامس للفريق خلال سبعة أشهر فقط، حيث تولى المسؤولية عقب إقالة حسام حسن.

وقال البدري، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "خلال مشوارنا القصير بالدوري لمدة سبعة أشهر فقط، كانت هناك تغييرات تحدث سعيًا من تركي آل الشيخ لتعديل أشياء كثيرة والوصول للأفضل من الجانب الإداري والفني، والتغييرات تمت لتحقيق هدفنا في مشوارنا، خاصة أن ذلك مهم للغاية في أول عام".

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وأضاف: "عندما نتحدث عن المنافسة على لقب الدوري ويتم ذكر اسم بيراميدز أكون سعيدًا للغاية، والتغييرات سواء على المستوى الفني أو اللاعبين فإن الثبات ليس سهلًا على الإطلاق ويحتاج تفكير جيد، نحن ننظر إلى الأفضل والاستقرار يكون ورائه مجهود كبير جدًا".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 22 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة خلال 19 مباراة.