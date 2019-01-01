حسام البدري: أثق في نجاح تركي آل الشيخ بمنصبه الجديد

رئيس بيراميدز يتحدث عن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي السابق، سيستطيع النجاح في منصبه الجديد بهيئة الترفية السعودية، مثلما فعل في مجال الرياضة.

وقال البدري خلال تصريحات صحفية: "واثق جدًا من أن المستشار تركي آل الشيخ سينجح في منصبه الجديد بالمملكة العربية السعودية، مثلما حقق طفرة هائلة في الرياضة".

رئيس بيراميدز تابع: "تركي آل الشيخ وأضاف "المستشار تركي آل الشيخ شخصية مبدعة وقادر على إحداث طفرة في منصبه الجديد، وسيقدم أشياء غير مسبوقة على الإطلاق في مجال الترفيه بالمملكة مثلما نجح في تطوير كرة القدم السعودية وجعل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحد أفضل وأهم الدوريات في العالم، بجانب تطويره لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب والتي تقدم للفائز بلقبها جوائز مالية غير مسبوقة".

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حسام البدري اختتم حديثه قائلًا: "تركي احدث حالة إيجابية للدوري المصري بخلق فريق جديد في الدوري بتكوين فريق بيراميدز الذي أصبح أحد الفرق المميزة في الكرة المصرية".

جاء ذلك بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بإعفاء تركي آل الشيح من منصب رئيس هية الرياضة، ليتولى مهمة رئاسة هيئة الترفيه.