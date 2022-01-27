حساب علي مجرشي على "إنستجرام" يثير سخرية متابعيه

أثار علي مجرشي، لاعب النادي الأهلي الجديد، سخرية متابعيه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بسبب بياناته الشخصية.

مجرشي انتقل مؤخرًا من الشباب إلى الأهلي، بعد أن دخل في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، لينجح مسؤولي الراقي في حسم التعاقد معه في صفقة انتقال حرة.

كيف أثار مجرشي سخرية متابعيه على "إنستجرام"؟

يبدو أن مجرشي استخدم في كتابة بياناته الشخصية على حسابه عبر موقع "إنستجرام" أحد المواقع المتخصصة في الترجمة الفورية، والتي تقوم بكتابة الكلمات العربية كما هي دون التدقيق في معناها الأصلي.

مجرشي كتب عبر حسابه باللغة الإنجليزية: Name: 26 AM وهي التي تعني الاسم: 26 صباحًا، وهو الأمر الذي لاقى سخرية من متابعيه.

كما كتب Job: Saudi youth club player وهي التي تعني الوظيفة: لاعب في فريق الشباب السعودي، وهو الأمر الذي دفع أحد متابعيه للتواصل معه.

المتابع بعث برسالة إلى مجرشي جاء فيها: "يا كابتن الله يسعدك، لو تقدر تغير اسم النادي مكتوب غلط بالإنجليزي youth، خله alsahabab الله يسعدك ويوفقك".

مجرشي أبدى عدم تقبله تدخل المتابع في الأمر، حيث رد عليه قائلًا: "مالك دخل".

وبعد السخرية التي وجدها مجرشي من متابعيه، قام على الفور بمسح كافة بياناته الشخصية، ليصبح حسابه بلا بيانات.

كيف انتقل مجرشي من الشباب إلى الأهلي؟

مجرشي دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، ليدخل النادي الأهلي في مفاوضات معه من أجل ضمه.

علي مجرشي اتفق مع الأهلي بالفعل، وقام بالتوقيع على عقد مع الراقي، لينتقل له، ليدخل مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع الشباب من أجل شراء المدة المتبقية من العقد.

وبالفعل تم الاتفاق على أن يدفع الأهلي مبلغ 3 ملايين ريال، بعد أن قام بالتوقيع على عقد يمتد لأربع سنوات حتى 2026.

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