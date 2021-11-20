حساب عسير أم مجد قاري .. جارديم في مواجهة الجميع

قرارات لم تقنع قطاع من جماهير نادي الهلال اتخذها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد أن تولى مسؤولية الفريق الأزرق، قد تكون أبرزها استبعاد البيروفي أندريه كاريلو من قائمة الفريق الآسيوية، وأيضًا طريقة اللعب التي اعتمد عليها في بداية الموسم، ووصلنا الآن إلى مرحلة حاسمة ومهمة جدًا.

لا شك بأن تصدر الدوري السعودي والتتويج به هو أمر مهم، ولكن الأهم بالنسبة لجماهير نادي الهلال هو التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، فهي البطولة الأكبر والأهم، وهي المهمة الأكبر للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي جاء من أوروبا من تحقيق طموحات الزعيم، فهل يحقق طموحات جماهير الزعيم؟

أول قرارات ليوناردو جارديم كانت تغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-4-2، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء اللاعبين، وجعل الجماهير تنتقده وأيضًا النقاد الرياضيين.

وأما عن القرار الثاني فكان استبعاد أندريه كاريلو من قائمة الهلال المشاركة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب تقييد القائمة بالسماح لكل فريق بقيد 4 لاعبين أجانب فقط.

لدينا سؤال مهم: هل خسر الهلال كاريلو آسيويًا؟

بعد أن استبعد جارديم كاريلو من قائمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، أصبح يعتمد على المالي موسى ماريجا في مركز الجناح الأيمن، في مركز غير مركزه الأصلي.

لعب ماريجا في مركز الجناح 3 مباريات، سجل هدفًا وصنع الآخر، وسدد 6 كرات، منهم 2 على المرمى و4 خارجه، وأرسل 4 عرضيات، منهم واحدة فقط صحيحة و 3 خاطئة.

من ناحية أخرى يشارك البيروفي كاريلو مع فريق نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بشكل منتظم، ويقدم مستوى جيد، ولكن هل هذا المستوى الذي كان ينتظره منه الجماهير في دوري أبطال آسيا؟ هذا ما ستجيب عنه الأرقام..

كاريلو لعب هذا الموسم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في 5 مباريات، سجل هدف واحد فقط ولم يصنع أي هدف، وسدد الكرة 8 مرات منهم 4 على المرمى ومثلهم خارج المرمى.

أرسل كاريلو 21 عرضية، منهم 3 عرضيات فقط صحيحة، و18 عرضية غير صحيحة، وصنع اللاعب 7 فرص للتهديف، ليس منهم أي فرصة محققة.

يبدو أن جارديم كانت له وجهة نظر سليمة، حينما استبعد اللاعب البيروفي من قائمته الآسيوي، نظرًا لتألق ماريجا بالرغم من أنه يلعب في مركز الجناح وأن مركزه الأصلي هو المهاجم.

"ما يحدث مخجل بتاريخ النصر .. الفريق في تراجع مخيف"

هل يعود جارديم إلى مجده بالآسيوية؟

لم ينجح جارديم في تحقيق طموحاته في قارة أوروبا رفقة الأندية التي تولى تدريبها، يعد في مقدمتهم موناكو الفرنسي الذي قدم معه أفضل العروض ولكن دون تحقيق البطولات التي كانت تنتظرها منه الإدارة.

المدرب البرتغالي بعد تجربة موناكو، رفض الكثير من العروض، مفضلًا التريث من أجل اختيار محطته القادمة، وبالفعل وافق على عرض الهلال السعودي لأن النادي لديه طموحات كبيرة ومشروع رائع.

جارديم بدأ بالفعل في بناء فريق قوي بنادي الهلال، وذلك بالاعتماد على العناصر الأساسية، مع إدخال عناصر جديدة، أبرزها ناصر الدوسري الذي تألق في مركز الظهير الأيسر، وأيضًا العناصر الأجنبية الجديدة بالفريق.

المدير الفني للهلال هدفه هو قيادة الزعيم لتحقيق دوري أبطال آسيا، ثم التأهل إلى كأس العالم، لتكون فرصة جيدة أمامه للعودة مرة أخرى ليكون حديث الصحف العالمية، وهو الأمر الذي قد يفتح له المجال للعودة مجددًا إلى قارة أوروبا.

تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مع الهلال سيكون بمثابة كتابة مجد جديد في تاريخه التدريبي، بعد أن فشل في تحقيق أي بطولة قارية مع موناكو من قبل، فهل سيتمكن جارديم من العودة مرة أخرى لكي يصبح حديث العالم؟

اقرأ أيضًا ..

"ضحايا جائحة البليهي يتزايدون .. وجميع الحالات حرجة"

"ليس الفوز بآسيا .. هذا هو هدف الهلال الحقيقي والدائم"

أخبار الهلال اليوم | مفاجأة جارديم، وخطوة جميلة من النادي تجاه جماهيره الوفية