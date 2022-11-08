حساب النصر يفضح ناديه .. توثيق البطولات في مهب الريح!

ما بين 17 بطولة دوري و7 فقط يدور خلاف النصراويين مع الهلاليين

يؤرق ملف توثيق بطولات الأندية السعودية الكثيرين، لكن الجزء الأكثر جدلًا في الأمر يتعلق بنادي النصر في ظل الخلاف الدائر حول عدد بطولاته من الدوري المحلي.

ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن خلال الشهر الماضي، أن العمل جارٍ على ملف توثيق البطولات، موضحًا أن التوثيق سيتم منذ نشأة كرة القدم في المملكة. (طالع التفاصيل)

الخلاف الأكبر في الموضوع يتعلق بتأكيدات النصراويين أن ناديهم لديه 14 بطولة دوري، من ضمنهم بطولات دوري المناطق التي حصدها الفريق، وفي المقابل يرفض منافسي العالمي، خاصةً الهلاليين منهم، الاعتراف بدوري المناطق، مرددين أن عدد بطولات النصر سبع بطولات دوري فقط.

لكن الصحفي الرياضي عادل بابكير أبطل رواية النصراويين بدليل من حساب النادي نفسه، إذ رصد تغريدة من الحساب الإنجليزي للعالمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعود لعام 2015، تعترف بأن النصر حقق ستة ألقاب دوري فقط.

واستعجب بابكير من ارتفاع عدد البطولات بزيادة 11 لقبًا خلال سبع سنوات فقط، بحسب الرواية النصراوية.

يذكر أن النصر حقق لقب الدوري آخر مرة في موسم 2017-2018، ومنذ ذلك الحين يؤكد النصراويين أن لديهم 14 لقبًا.