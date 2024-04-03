"حساباتك خاطئة ولا تكن حساسًا" .. رد حاد من وليد الفراج على خالد بيومي بشأن قمة الأهلي والزمالك

السعودية قريبة جدًا من استضافة مباراتي القمة المصرية

لم يُفوت الإعلامي السعودي وليد الفراج تغريدة المحلل الكروي المصري خالد بيومي بشأن إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية دون رد.

السعودية باتت على أعتاب استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث ستُقام الأولى في ملعب الأول بارك بالرياض والثانية في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وذلك بعد موافقة الاتحاد المصري والنادي الأهلي خاصة في ظل المقابل المالي الكبير الذي وصل حسب بعض المصادر إلى 250 مليون جنيهًا مصريًا.

بيومي انتقد هذه الخطوة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ووصفها بالتهميش للدوري، مطالبًا بالاكتفاء بإقامة مباريات كأسي مصر والسوبر خارج البلاد أسوة ببقية دول العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفراج كان حادًا في رد على بيومي، حيث طالبه بإعادة حساباته والتقليل من حساسيته تجاه تلك الأمور، حيث كتب عبر منصة إكس "ان فكرة إقامة مباراتي ديربي كرة القدم المصرية خارج مصر ستصب في مصلحه إعاده تعزيز قيمه قمة الأهلي والزمالك في العالم العربي مرة أخرى بعد سبات استمر سنوات طويلة. وأعتقد أن أخونا خالد بيومي حسبها غلط، ولو حسبها بحجم استفاده الناديين ماليًا وإسعاد أكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفهم السعودية بكل ترحاب لربما كان له رأيًا آخر، ولا هى الحكاية أن المباراة في الرياض وجدة قد أزعجت البعض. ياعم تتعمل مره ماتضرش ولا ايه، ما تبقاش حساس يا صديقي".

يُشار أن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أقيم مؤخرًا في الرياض وقد حقق اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات.