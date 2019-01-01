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حريق روما - فيورنتينا يقسو بسباعية على الذئاب في كأس إيطاليا

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إقصاء مهين لروما من ربع نهائي كأس إيطاليا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ضرب فيورنتينا، ضيفه روما، بسباعية مقابل هدف، في ثاني مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أرتيمو فرانكي، معقل الفيولا، شهد انهيار فريق العاصمة، بعد تأهل ميلان أمس أمام نابولي، عقب الفوز بهدفين نظيفين.

7 دقائق فقط كانت كافية لتقدم البنفجسي عبر لاعبه فرديكو كييزا، بهدف أول تبعها بهدف ثاني في الدقيقة 18.

إلا أن الصربي ألكسندر كولارف، قلص الفارق في الدقيقة 28 بتسديدة صاروخية.

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وانتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بتسجيل الكولومبي لويس مورييل هدفًا ثالثًا لأصحاب الأرض، في الدقيقة 33.

Fiorentina Roma

وأجرى دي فرانشيسكو تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول لوكا بيلجريني وإدين دجيكو.

فعزز متوسط الميدان ماركو بيناسي، النتيجة بهدف رابع للفيولا بالدقيقة 66، وزاد البوسني أوجاع روما بالطرد المباشر عقب الاعتراض على قرار الحكم، في الدقيقة 72.

وأضاف كييزا الهدف الثالث له والخامس للفيولا في الدقيقة 74، وتوقف سيل الأهداف عند 7 عن طريق البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي سجل هدفين بالدقائق 80 و90.

Fiorentina Roma Chiesa

ليضمن فيورنتينا مقعده في المربع الذهبي، وينتظر الفائز من لقاء اليوم بين أتلانتا ويوفنتوس.

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