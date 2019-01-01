نجوم وجماهير فلامنجو يودعون ضحايا حريق الأكاديمية

جماهير ونجوم فريق فلامنجو البرازيلي يقدمون التحية لأرواح الـ 10 لاعبين الشباب الذين توفوا الحادثة المروعة بحريق أكاديمية النادي بالأمس الجمعة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت أكاديمية نادي فلامنجو البرازيلي تجمعًا للجماهير وعائلات وأصدقاء ضحايا الحادث المروع الذي حصد أرواح 10 أشخاص من النادي بالأمس الجمعة.

وكان مقر أكاديمية النادي قد شهد حريقًا بالأمس الجمعة تسبب في وفاة 10 أشخاص من ضمنهم لاعبين تتراوح أعمارهم بين الـ 14 والـ 17 عامًا.

وسيطرت قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء على الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد أن استمر لقرابة الساعتين وأصاب ثلاثة أشخاص بالإضافة للمتوفيين.

موراتا وشوستر وإيتو ونجوم انتقموا من ريال مدريد بعد رحيلهم عنه

وقال رئيس النادي رودولفو لانديم: "هذه هي أسوأ مأساة تعرض لها النادي طوال تاريخه الممتد منذ 123 عامًا مرت علينا".

وأضاف: "لا يهمنا أي شيء في الوقت الحالي سوى أن نحاول قدر المستطاع أن نقلل من معاناة وحزن عائلات الضحايا الذين فقدناهم".

اللعنة تطارد بيكيه - كم أنفق برشلونة منذ التهكم على صفقات ريال مدريد؟

جدير بالذكر أن التحقيقات في الحادث لم تنتهي بعد ولم يتم الكشف عن السبب الأساسي في اندلاع الحريق الذي أفجع العالم صباح الأمس الجمعة.