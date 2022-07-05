حركة انتقامية .. بايرن ميونخ يتدخل لخطف صفقة برشلونة المنتظرة

برشلونة يواجه منافسة شرسة من بايرن ميونخ على أحد أهم أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.

أصبح نادي بايرن ميونخ الجديد أحدث الوجوه في سباق التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب بايرن ميونخ في تعزيز دفاعه عبر الحصول على مدافع رفيع المستوى، بعد الخسائر التي تلقاها النادي البافاري خلال الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يختبر بايرن ميونخ إمكانية التعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي، أو كوندي من أجل تدعيم دفاعه.

هل هي خطة انتقام من برشلونة؟

برشلونة يضع كوندي ضمن قائمة أهدافه لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن إلى إشبيلية.

ويبدو برشلونة واضحًا للغاية في أنه لن يصل إلى المبلغ الذي يشترط إشبيلية الحصول عليه من أجل السماح برحيل كوندي، والذي يصل إلى 65 مليون يورو.

دخول بايرن ميونخ على الخط يأتي ربما انتقامًا على تمرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرغب في الرحيل إلى برشلونة.

وإذا ما نجح بايرن ميونخ في ضم دي ليخت، فإن ذلك سيجعل تشيلسي الإنجليزي يركز كافة جهوده على ضم دي ليخت، وهو ما سيجعل الأمور معقدة بالنسبة إلى برشلونة.

بايرن ميونخ مستاء بالفعل من برشلونة فيما يخص تحريض ليفاندوفسكي، ولذلك فإن النادي البافاري يرحب بفكرة توجيه ضربة إلى النادي الكتالوني إذا ما كان الأمر متاحًا سيرحب بها.

ما هو تقييم برشلونة لصفقة كوندي؟

يعد كوندي هو قلب الدفاع الذي اختاره تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" لتدعيم الخط الخلفي.

إدارة برشلونة ترى أن تقييم إشبيلية للاعب الفرنسي الدولي يعد مرتفعًا للغاية، ولذلك فإن النادي الكتالوني ليس مستعدًا لدفع أكثر من 45 مليون يورو لإتمام الصفقة.

برشلونة توصل إلى اتفاق شخصي مع كوندي بالفعل، لكن اللاعب لا يرغب في الانتظار طويلًا لتقرير مستقبله، وسيستمع إلى العروض التي تقدم له سواء من تشيلسي أو بايرن ميونخ، إذا ما أظهرا استعدادًا لتلبية طلبات إشبيلية.

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