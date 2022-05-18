كما هو معلوم، فإن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بعمليات الانتقال، تقضي بأن أي ناد له الحق في التوقيع لاعب يتبقى على انتهاء عقده مع فريقه الحالي 6 أشهر فما أقل.. هذه القاعدة موجودة في البند رقم 3 في المادة 18 من لوائح حالات وانتقالات اللاعبين لدى "فيفا".

ولكن هناك إجراء بسيط ينبغي عمله في تلك الفترة من النادي الراغب في الحصول على توقيع اللاعب، مرتبط بعض الشيء بموعد إعلان قرار لاعب باريس سان جيرمان الحالي كيليان مبابي من البقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد.

باريس سان جيرمان لا يزال صاحب عقد كيليان مبابي

هذا البند ينص على أن النادي الراغب في الحصول على توقيع اللاعب يتعين عليه أن يخطر النادي الذي يملك عقد اللاعب الحالي، طالما لم ينته هذا العقد، وهو الأمر الذي يؤكد بوضوح أن ريال مدريد لم يوقع عقدًا مع مبابي إلى الآن حسبما كانت قد أشارت بعض التقارير.

يأتي هذا لأنه من المؤكد أن باريس سان جيرمان لم يحصل على ذلك الإخطار، رئيس النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، خرج قبل أيام ليعلن عن حلحلة في الملف، وبالتالي فمن المستحيل أن يكون هذا الإخطار قد تم!.

ولأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في الثلاثين من يونيو المقبل، فإن ريال مدريد قد ينتظر بشكل اعتيادي هذا الشهر ويوقع مع مبابي في الأول من يوليو، ما يعطل الملف الذي كان مقررًا أن ينتهي في غضون أيام وفق العديد من التقارير التي صدرت مؤخرًا.

باريس سان جيرمان لا يملك الحق في رفض الإخطار أو التعقيب عليه، ولكن إذا كان ريال مدريد إلى الآن لم يرسل الإخطار الرسمي للباريسيين، فهذا يعني أن الصفقة لم تنته تمامًا في أذهان الفريق الملكي وكذلك لدى مبابي، وهذا ما قد يصدم بعضًا من مشجعي الميرنجي الذين يعتقدون أن كل شيء بات محسومًا في الوقت الراهن.

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بشائر إيجابية لباريس سان جيرمان حيال صفقة مبابي

ووفقًا لمحامين متخصصين في القانون الرياضي استشارهم "جول".. فإن تلقي هذا الإخطار من النادي الراغب في الحصول على توقيع اللاعب يعني إغلاق باب المفاوضات مع ناديه الحالي، وهو ما لم يحدث في حالة مبابي الذي يفتح باب المفاوضات مع كل الأطراف حتى الآن.

في ذات السياق، فإن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أشارت إلى أن قمصان مبابي لا تزال تباع في متاجر باريس سان جيرمان بشكل اعتيادي، ما يوحي بأن الصفقة لم تقفل بعد بكل تأكيد.

هذه الحالة تنطبق أيضًا على أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، ريال مدريد لم يرسل الإخطار الرسمي إلى تشيلسي حتى الآن رغم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، لكن الميرنجي يطمح لانتداب صفقاته بعدما تكون الساحة قد فرغت تمامًا من محاولات زيادة السعر، الميرنجي قد يفضل الانتظار لأول يوليو كي يتعاقد مع لاعبين دون أي رغبة في تمثيل نادٍ آخر، وبالتالي لن تكون شروطهم مجحفة حيال الانضمام إلى مدريد.

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