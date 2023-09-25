حرب الهاشتاجات .. جيسوس يُحدث انقسامًا في جمهور الهلال حول سلمان الفرج

ماذا يحدث في الهلال؟

SHAHID

يبدو أن الآثار السلبية لنتائج الهلال المتواضعة هذا الموسم أكبر مما توقعه الجميع، حيث بات جمهور الفريق منقسمًا حول عدة ملفات أبرزها مستقبل المدرب جورج جيسوس ووضع القائد سلمان الفرج.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فقد 4 نقاط في دوري روشن بتعادليه مع الفيحاء وضمك وافتتح مشواره في دوري أبطال آسيا على ملعبه بأسوأ طريقة ممكنة، حيث أنقذه مدافعه علي البليهي من الخسارة بإحراز هدف التعادل القاتل في مرمى نافباخور الأوزبكي وسط انتقادات كبرى للمدرب والنجم نيمار.

المدرب المخضرم انتقد علنًا أداء لاعبي الفريق، سعود عبد الحميد وسلمان الفرج، عقب التعادل الآسيوي وهو ما أشعل غضب الهلاليين ضده، وقد بدأ بعدها الحديث عن عدم رضا بعض اللاعبين وخاصة نيمار والفرج عن المدرب ورغبتهم في إقالته، وقد استشهدوا بحديث سابق للاعب السعودي عن المدرب السابق ليوناردو جارديم وكيف نقل للإدارة رغبة اللاعبين في عدم استمراره.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الحديث عن رغبة الفرج إقالة جيسوس أحدثت انقسامًا بين جمهور الهلال، حيث خرجت مجموعة تدافع عن المدرب وتطالب برحيل اللاعب السعودي وقد دشنت هاشتاج بعنوان "رحيل الفرج مطلب جماهيري"، فيما دافعت مجموعة أخرى عنه وأكدت أن المشكلة في المدرب، وقد دشنت هاشتاج بعنوان "كلنا الأسطورة سلمان الفرج".

وتزدحم منصة إكس حاليًا بالتغريدات المهاجمة والمدافعة للفرج وسط مطالب البعض للرئيس فهد بن نافل وبقية المسؤولين بالتدخل لإيقاف ذلك الجدل.

SHAHID