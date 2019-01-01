حرب المحيط الهادئ - ما سر العداوة بين بيرو وتشيلي؟

تعرف على المنافسة الشرسة بين بيرو وتشيلي تاريخيًا

نصف نهائي كوبا أمريكا هذا العام يختلف عن غيره لأنّه يشهد مواجهة بين 4 منتخبات تربطهم عداوة تاريخية استمرت لسنوات.

الأرجنتين والبرازيل عداوة معروفة سواء في حرب البلاتين في القرن التاسع عشر أو على الصعيد الرياضي بالمنافسة المستمرة في كلاسيكو عبر التاريخ والخلاف الأزلي بين من الأفضل بيليه أم مارادونا؟

تشيلي وبيرو صراع من نوع آخر ومواجهة تعد ديربي أيضًا بشكل آخر لبلدين متجاورتين يتقاسمان المحيط الهادئ.

ما سر العداوة بين بيرو وتشيلي؟ وهل الأثر السياسي بين البلدين انتهى أم أنّ الأزمات لا تزال دائرة؟

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⭕️ من يواجه البرازيل في النهائي، تشيلي أم بيرو؟ pic.twitter.com/j1XCmpZEdW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

حرب المحيط الهادئ

قبل المواجهة التي جمعت بين أوروجواي وتشيلي في دور المجموعات، تمنى باولو جيريرو، قائد بيرو، انتصار اللاروخا لمواجهتهم في ربع نهائي كوبا أمريكا.

أمنية جيريرو لم تتحقق ليضرب المنتخب البيروفي موعدًا مع أوروجواي وينجح في إقصاء السيليستي ليتمكن قائد بيرو من مواجهة تشيلي في نصف النهائي.

الأزمة بين البلدين تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، اندلعت الحرب بين بوليفيا وبيرو ضد تشيلي لخلاف على الأراضي الحدود.

في 1879 بدأت حرب المحيط الهادئ واستمرت لخمس سنوات انتهت بفوز تشيلي والحصول على المنطقة الحدودية الخلافية ووفاة نحو 35 ألف بيروفي.

ورغم أنّ البلدين توصلا لاتفاق حول الحدود في 1952 لكن لا يزال للحظة هناك أزمة حول الحدود الساحلية ولم يتم التوصل إلى حل نهائي بعد.

الكرة تتأثر

رغم أنّه بعد انتهاء الحرب وتحسن العلاقات بين البلدين، قررا خوض مباراة ودية لكرة القدم لأجل تهدئة الأوضاع لكن الخلاف لم يتوقف.

الصراع بين بيرو وتشيلي في المباريات استمر طويلًا واعتدنا مشاهدة العديد من الأحداث الدامية سواء بالشجار في الملعب

البلدان لعبا 81 لقاءا منذ المواجهة الأولى في كوبا أمريكا عام 1935 والتي انتصر فيها بيرو بهدف نظيف، إلا أنّ تشيلي هي الأفضل بالفوز في 45 لقاء والخسارة 22 مرة فقط والتعادل في 14 مناسبة.

أما أكبر نتيجة جمعت بينهما كانت في لقاء ودي عام 1995 وفازت بيرو بسداسية نظيفة.