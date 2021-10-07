حرب الـ48 ساعة في معسكر مبابي .. أمل باريس وسراب ريال مدريد

فجأة، وبدون أي مقدمات، عادت قضية كيليان مبابي إلى السطح من جديد بعد أكثر من شهر على الهدوء التام، والمثير أن اللاعب نفسه هو من فجر البركان الخامد.

مبابي أجرى مقابلتين صحفيتين مثيرتين للاهتمام، الأولى مع شبكة "RMC" الفرنسية، والثانية مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، لكن وبدلًا من التحلي بالدبلوماسية المعتادة عند الحديث عن مستقبله، جعل الأجواء مشتعلة إلى الحد الأقصى.

مبابي أكد في تصريحاته أنه طلب بالفعل الرحيل عن باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، ليمنح النادي الفرنسي الفرصة في ضم البديل المناسب، وحتى لا يرحل بالمجان في نهاية عقده.

للمزيد من تصريحات مبابي خلال المقابلتين: مبابي يهاجم الخليفي: أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا!

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، وبداية من يناير المقبل سيكون له الحق في التوقيع مع أي نادٍ يريده.

وأكد الدولي الفرنسي أيضًا خلال تصريحاته أن الفريق الوحيد الذي كان سيتوجه إليه في حالة الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي هو ريال مدريد الإسباني.

الأمر بالتأكيد بديهي بالنظر إلى أن ريال مدريد قدم أكثر من عرض إلى باريس سان جيرمان في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، آخرها كان بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي تمسك باستمرار لاعبه على أمل إقناعه بالاستمرار.

بيريز يلتقط الخيط ثم يتراجع

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يفوت الفرصة للانقضاض والحديث عن تصريحات مبابي.

وقال بيريز: "في يناير سيكون لدينا أخبار عن مبابي، نأمل أن يتم حل كل شيء في الأول من يناير".

لكن بيريز تراجع سريعًا عن تلك التصريحات، مؤكدًا أن تفسيرها تم بصورة خاطئة تمامًا.

وقال رئيس الملكي: "كلماتي أسيء تفسيرها، ما قلته هو أنه يتعين علينا الانتظار حتى العام المقبل لنسمع منه، نحن نحترم باريس سان جيرمان الذي تربطنا به علاقات جيدة".

تصريحات بيريز ثم تراجعه عنها تشير إلى وجود اتفاق من نوع ما بين ريال مدريد واللاعب، وأن قدومه إلى "سانتياجو بيرنابيو" مسألة وقت ليس أكثر.

ليوناردو يستشيط غضبًا

إدارة باريس سان جيرمان، متمثلة في البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية أبدت استيائها البالغ من تصريحات بيريز.

ليوناردو وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أن ريال مدريد يواصل سياسته بالتعامل بعدم احترام مع باريس سان جيرمان.

وقال البرازيلي: "لقد استمر ذلك لعامين، فترة الانتقالات انتهت وريال مدريد عليه أن يتوقف عن التصرف بتلك الطريقة".

وتابع: "لقد تحدث لاعب ريال مدريد كريم بنزيما، ثم مدرب ريال مدريد، والآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، جميعهم يتحدثون عن كيليان مبابي، كما لو كان بالفعل لاعبًا لهم".

وأضاف: "مبابي لاعب في باريس سان جيرمان والنادي يود أن تستمر تلك العلاقة".

واختتم ليوناردو حديثه قائلًا: "ريال مدريد أظهر عدم احترام لباريس سان جيرمان ومبابي".

غضب باريس سان جيرمان مفهوم ومنطقي بطبيعة الحال، بالنظر إلى استمرار عقد مبابي مع الفريق حتى يونيو القادم.

والدة مبابي تعيد الأمور إلى نقطة الصفر!

فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر في مستقبل نجلها، بعد أن أكدت أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان جارية في الوقت الحالي وتسير على ما يرام.

وقال العماري في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نجري محادثات مع باريس الآن، وتسير على ما يرام، وقد تحدثت مع ليوناردو مساء الاثنين".

وأضافت: "أتفهم أن جماهير باريس ليست سعيدة. لكن كيليان مبابي يحلم باللعب مع سان جيرمان وريال مدريد. قبل 4 سنوات كان خيار الانتقال إلى ريال مدريد أكثر جاذبية لكننا اخترنا سان جيرمان. هذا الصيف قرر كيليان اختيار مدريد لأنه أراد تحقيق حلمه".

وواصلت: "كيليان يريد أن يكون في بداية مشروع ريال مدريد، لأن الوضع لن يكون كما هو إذا أضفت كيليان بجانب 3 أو 4 لاعبين إلى ريال مدريد في السنوات الأربع المقبلة، حيث يريد مبابي أن يكون في قلب المشروع".

وتابعت: "لقد كان لديه الوقت للتفكير في مستقبله، لأن كان هناك خيار للتجديد، وفي الواقع لا يزال ذلك ممكنًا، لأن لا يمكن لأحد أن يعرف المستقبل".

وأكملت: "إذا طلب كيليان الرحيل، فذلك لأنه فهم أن مرحلته انتهت. لم نرغب في المغادرة مجانًا، لذا قدمنا طلبًا مبكرًا للرحيل، والآن لن يوبخنا أحد على المغادرة دون أموال".

واختتمت العماري تصريحاتها قائلة: "رغبات المقربين من مبابي؟ والده يريده أن يبقى مع باريس، أنا والمحامي نريده أن يغادر، لكن لا أحد من الثلاثة سيتخذ القرار. عندما يريد كيليان شيئًا، يمكنك تجربة فعل كل شيء لتغيير قراره، لكنه سيتمسك بموقفه".

تمهيد للعودة إلى أحضان باريس!

تصريحات والدة مبابي بالإضافة إلى تصريحات اللاعب نفسه بأنه لم يغلق الباب بشأن مستقبله تبدو وكأنها تمهيد لإغلاق صفحة التمرد على باريس سان جيرمان.

وستحاول إدارة النادي الفرنسي بكل ما أوتيت من قوة من أجل إثناء مبابي عن الرحيل.

لكن على جانب آخر، فإن تلك التصريحات والتأكيد على وجود مفاوضات قد يكون أمرًا استراتيجيًا تم التخطيط له مع إدارة ريال مدريد لتجنب غضب باريس.

الحلم المؤجل

حديث مبابي ووالدته يؤكد أن اللاعب يحلم بارتداء قميص ريال مدريد، وربما تكون هذه اللحظة المناسبة لتحقيق الحلم، خاصة وأن التجديد مع باريس يعني الانتظار عامين آخرين على أقل تقدير قبل الإقدام على محاولة جديدة.

لكن بين عناد باريس سان جيرمان وقدرته على دفع أي قيمة ممكنة وتقديم كل المغريات الممكنة قادر على إثناء مبابي عن الرحيل بنهاية الموسم، وحلم الدولي الفرنسي فإن الأمور بعيدة تمامًا عن الحسم.

على كل حال، فإن مسلسل مبابي المكسيكي لم يتبق على نهايته سوى حلقات قليلة للغاية، مع تبقي 85 يومًا فقط منذ اليوم وحتى الأول من يناير 2022، وانطلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وبحلول ذلك الوقت سنعرف ما إذا كان مبابي سيواصل ارتداء قميص باريس سان جيرمان، أو يحقق حلم ارتداء قميص "الأبيض" الملكي.

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