حرب الشهور الخمسة بين ريال مدريد وباريس تحسم مستقبل مبابي

تصريحات مبابي الأخيرة عن رغبته في تحقيق دوري الأبطال مع باريس تشعل حرب الشهور الخمسة مع ريال مدريد.

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محاولة البحث عن أي مخرج يضمن له استمرار نجمه كيليان مبابي لأطول فترة ممكنة بين صفوفه.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، ويسعى النادي الفرنسي جاهدًا لإقناع اللاعب بتجديد العقد بينهما، إلا أن كل المحاولات حتى الآن بائت بالفشل.

القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أكد قبل شهر أن مبابي لن يغادر في الصيف الحالي، ولن يرحل في الصيف المقبل بالمجان، وهو ما يؤكد رغبة النادي الفرنسي في استمرار اللاعب بأي ثمن.

مجلة باريس سان جيرمان الرسمية أرادت تلطيف الأجواء، ونشرت في عددها الذي صدر صباح الخميس مقابلة جمعت بين مبابي والبرازيلي نيمار شريكه في الهجوم.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن تصريحات مبابي خلال المقابلة، التي قال فيها: "حلمي الكبير هو الفوز بلقب دوري أبطال أوربوا مع باريس سان جيرمان، سيكون ذلك رائعًا"، أثارت مخاوف ريال مدريد من إمكانية استمرار اللاعب في "حديقة الأمراء".

إلا أن بعضًا من تصريحات مبابي في تلك المقابلة كان في شهر مايو الماضي، قبل سفره للمشاركة في بطولة أمم أوروبا مع منتخب فرنسا.

وقام مبابي قبل أيام قليلة بإبلاغ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده مع النادي مهما كانت الإغراءات.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن وضع مبابي الحالي يميل أكثر نحو استمرار اللاعب في موسمه الأخيرة مع باريس سان جيرمان قبل الرحيل مجانًا صوب ريال مدريد.

وستشتعل الحرب بين باريس سان جيرمان وريال مدريد على مبابي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وتحديدًا حتى يناير المقبل، حين يدخل اللاعب آخر ستة أشهر في عقده ويصبح له الحق في التوقيع لأي فريق يرغب فيه.

ولا يزال مبابي ينتظر تحرك ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف الحالي، رغم أن السيناريو المرجح أكثر الآن هو أن الصفقة ستتم في صيف 2022.

اقرأ أيضًا