حددوا اللاعب المطلوب .. جماهير النصر تطلب من آل معمر "العيدية"

الرد سريعًا على هاشتاج جمهور الهلال

دشن جمهور الهلال صباح اليوم هاشتاج بعنوان "بيريرا مطلب هلالي يالوليد" يطلبون من خلاله دعم الأمير وليد بن طلال للتعاقد مع ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون ، ولم يتأخر رد جمهور النصر على الهاشتاج.

جمهور العالمي دشن بعد ظهر اليوم هاشتاج، سرعان ما أصبح "تريند" في تويتر، بعنوان "مسلي باولينهو عيدية الجمهور" طالبوا من خلاله الرئيس مسلي آل معمر بالتعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو.

الجمهور النصراوي وصف اللاعب الذي فسخ عقده مؤخرًا مع قوانجشتو إيفرجراند الصيني بالقطعة الناقصة في وسط الفريق، فيما أكد البعض أن الحصول على لاعب رقم 8 بجودته بالمجان فرصة لن تُتاح دائمًا.

صاحب الـ32 عامًا كان قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الشهر الماضي لعدم قدرته العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وقد تلقى عديد العروض العربية والبرازيلية والأوروبية ولم يحسم أمره بعد.

الإعلام السعودي أكد مؤخرًا أن الأهلي بات الأقرب لضمه، فيما تتحدث الصحافة الإماراتية عن اتفاق وشيك بينه وبين شباب الأهلي دبي، وقد قال الإعلامي عبد العزيز المريسل مساء أمس أن أندية الأهلي والاتحاد والهلال دخلت في صراع على خدماته مستبعدًا النصر من الحسابات.

إليكم بعض تغريدات الجمهور النصراوي ..

#مسلي_باولينهو_عيديه_الجمهور

القطعه الناقصه محور 8 بينسيك العكك الكروي الحاصل عند بيتروس وثقله بوسط الملعب وحتجاجه الزايد pic.twitter.com/uV5xyNR1yv — Majed (@Majed11326726) July 17, 2021