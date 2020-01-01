حدث نادر في انتظار قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال

الأندية العالقة في دور الـ16 ستلعب في أول أغسطس

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، يوم 10 يوليو القادم بفارغ الصبر، عندما يتم سحب قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المسابقة توقفت بشكل كامل مع باقي المنافسات في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.

النشاط عاد مرة أخرى خلال شهر يونيو الجاري، حيث تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، وهذا ما سيحدث أيضاً في دوري أبطال أوروبا بشهر أغسطس القادم.

المزيد من الفرق

قرعة دور الثمانية ستشهد واقعة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، حيث سيتم سحبها دون التعرف على جميع الفرق المتأهلة لهذا الدور، انتظاراً لمصير الفرق العالقة في دور الـ16.

تشيلسي سيلعب مع بايرن ميونخ، نابولي ضد برشلونة، ريال مدريد ومانشستر سيتي، ليون ويوفنتوس، وذلك لمعرفة باقي أطراف المرحلة، والانضمام للمتأهلين بالفعل وهم أتلتيكو مدريد وأتالانتا ولايبزيج وباريس سان جيرمان.

مباريات دور الـ16 المتبقية ستلعب أيام 7 و8 أغسطس، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن، سواء بإقامتها على ملاعب الفرق المستضيفة، أو نقلها إلى مدينة لشبونة البرتغالي مع مواجهات دور الثمانية.

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ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مصير هذه المباريات بحلول يوم 10 يوليو، وسط مطالب من الفرق المستضيفة بعدم إقامة هذه المواجهات على أرض محايدة بعدما لعبت الذهاب خارج أراضيها.