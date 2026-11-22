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شنّ لاعب وسط فياريال سانتي كوميسانيا هجومًا حادًا على نفوذ أكبر أندية إسبانيا، عقب خسارة فريقه المثيرة أمام برشلونة. وتبدد تقدم الضيوف بهدفين بعد انهيارهم في الشوط الثاني، ما أثار استياء فياريال من التحكيم في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

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ضغط على الحكم في كامب نو

لم يتردد كوميسانيا في انتقاده بعد المباراة، إذ رأى أن أداء الحكم تأثر كثيرًا باحتجاجات أصحاب الأرض المتواصلة. وأشار لاعب الوسط إلى وقائع محددة في الشوط الأول بدا فيها أن ضغط لاعبي برشلونة غيّر مسار قرارات الحكم.

وقال كوميسانيا في حديث صريح مع DAZN: «في الشوط الأول، كان هناك 7 لاعبين من برشلونة يحتجون لدى الحكم. وقد أثر ذلك عليه». وبدا أن هذه الأجواء مهّدت لشوط ثانٍ شعر الضيوف بأن قرارات الحكم فيه مالت بشدة إلى أصحاب الأرض، بينما كانوا يسعون للعودة إلى المباراة.

وينبع استياء فياريال مما اعتبره لاعبوه تغيرًا في صرامة الحكم بعد الاستراحة. ولاحظ كوميسانيا تغيرًا في طريقة احتساب الأخطاء بعد عودة الفريقين إلى الملعب، وأضاف: «في الشوط الثاني، بدأ يُشهر البطاقات في وجوهنا. احتسب أربعة أخطاء متتالية محل شك. ثم احتسب ركلة ركنية حين كان ينبغي أن يحتسب ركلة مرمى»، مشيرًا إلى تراكم قرارات صغيرة جاءت ضد فياريال.

الأثر النفسي للعودة في النتيجة

جاءت نقطة التحول في الشوط الثاني، حين تمكن رجال هانزي فليك أخيرًا من اختراق دفاع فياريال. وبينما بدا الضيوف مرتاحين لتقدمهم 2-0، أدى هدف أصحاب الأرض الأول إلى انهيار تماسكهم الدفاعي تمامًا.

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وأقر كوميسانيا بأن الأثر النفسي للهدف الأول كان من المستحيل تجاهله، لا سيما في ظل الملابسات التي سبقته. وأوضح لاعب الوسط: «هدف برشلونة الأول حطمنا نفسيًا. جولاتشي لم يلمس الكرة، ومع ذلك احتسبوا ركلة ركنية»، مشككًا في قرار احتساب الركنية التي سبقت الفوز المثير 3-2 للفريق الكتالوني.

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وكانت تلك الركنية تحديدًا نقطة انطلاق لفترة من التفوق سجل خلالها أصحاب الأرض ثلاثة أهداف في عشر دقائق فقط. واستغل هذا الهجوم السريع ارتباك فياريال المفاجئ، بعدما شعر لاعبوه بأن كل قرار تحكيمي يحتمل الوجهين يأتي ضدهم. ولم يكن هذا الشعور جديدًا على كوميسانيا، الذي قارن ما حدث بتجاربه السابقة في أكبر ملاعب إسبانيا.

انتقادات لعملاقي الدوري الإسباني

وكان أبرز ما جاء في انتقادات كوميسانيا تأكيده أن برشلونة وريال مدريد يمارسان الضغط على الحكام بصورة ممنهجة للحصول على أفضلية. وقال: «حدث لنا الشيء نفسه في البرنابيو. الضغط الذي يمارسه برشلونة وريال مدريد على الحكام شديد».

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وفي النهاية، انتهت المباراة بخيبة أمل لفياريال، بعدما عاد برشلونة في الشوط الثاني ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب. ورغم انضباط الضيوف التكتيكي في الشوط الأول، فإن موجات الهجوم المتواصلة من لامين يامال وزملائه نجحت في النهاية في كسر مقاومة فياريال. وبينما يحتفل برشلونة بثلاث نقاط مهمة في سباق اللقب، يتحسر فياريال على ما يعتقد أنها أخطاء كان بإمكان الحكم تجنبها.