مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

حتى المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو لم يتمكن من إخراج مانشستر يونايتد من أزمته.

خسر صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد 4-0 يوم السبت، بعدما تأخر 2-0 في الشوط الأول. ولا يزال غارقًا في صراع الهبوط.

تولى بوتشيتينو المهمة مؤخرًا خلفًا لمايكل كاريك، لكن يونايتد لم يحقق أي فوز في ثلاث مباريات رسمية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني. ولم يحصد مانشستر سوى ثماني نقاط من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هيمن مانشستر على بداية أول مباراة يخوضها بوتشيتينو على أرضه، لكن هدفي كالوم ويلسون (19 و32) أربكا الفريق. ولم يتمكن من العودة، قبل أن يحسم كريستوفر آيير (82) واللاعب الدولي كيفن شاده (90+1) انتكاسة ثقيلة أخرى بهدفين متأخرين.

إعلان إعلان

وقال بوتشيتينو لـبي بي سي: «أجد صعوبة في البقاء متفائلًا. أشعر بخيبة أمل كبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنني أشفق حقًا على اللاعبين. كنا متماسكين للغاية في أول 15 إلى 20 دقيقة، وكانت المباراة تحت سيطرتنا». وأوضح الأرجنتيني أن الهدف الذي استقبله يونايتد غيّر المباراة تمامًا.

مواضيع ذات صلة

وقال المدرب البالغ 54 عامًا إن معاناة الفريق «تؤثر في الثقة، لكن علينا أن نتكاتف ونبقى متحدين ونواصل القتال». وأضاف: «سنعمل على التحسن، وبالطبع إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتحسن ونحقق النتيجة التي نريدها».

مانشستر يونايتد خسر 4-0 أيضًا في أول مباراة لبوتشيتينو

كانت الخسارة 4-0 أمام ليفربول قبل أسبوع قد جعلت أول مباراة لبوتشيتينو كارثية بكل المقاييس. ووفقًا لبيانات أوبتا تعود آخر مرة تلقى فيها يونايتد خسارتين في الدوري بفارق أربعة أهداف على الأقل إلى ديسمبر 1963. وقد يتجاوز كريستال بالاس، متذيل الترتيب، يونايتد إذا فاز على هال سيتي يوم الأحد.

إعلان

في المقابل، كان لدى المدرب الألماني دانيال فاركه ما يدعو للاحتفال. فقد فاز فريقه ليدز يونايتد على كوفنتري سيتي 3-0، بعدما تقدم 2-0 في الشوط الأول، محققًا انتصاره الثالث تواليًا. وسجل الأهداف دومينيك كالفرت لوين (40) وشون لونجستاف (45 و66).