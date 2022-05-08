حجة جديدة؟ كلوب يهاجم أسلوب كونتي: لا أحبه!

طلب يورجن كلوب من لاعبيه التوقف عن التصرف كما لو أن كل شيء قد انتهى والبطولة قد حسمت، وتحدث أيضًا عن كرة القدم التي قدمها توتنهام في لقاء أمس.

حيث فشل ليفربول في الفوز بمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد لأول مرة منذ 30 أكتوبر بعد تعادله 1-1 مع فريق أنطونيو كونتي.

وتصدر الريدز جدول الترتيب مؤقتًا، لأنه مع استضافة غريمه مانشستر سيتي لنيوكاسل بعد ظهر اليوم، من المتوقع أن يتأخر ليفربول بثلاث نقاط قبل رحلة يوم الثلاثاء الصعبة إلى أستون فيلا ويعتقد الكثيرون أن هذه ستكون الليلة الحاسمة في السباق على اللقب.

ماذا قال كلوب عن أسلوب لاعبيه في معاملة التعادل؟

قال الألماني: "أولاً وقبل كل شيء، أخبرتهم أنه يجب أن نتوقف عن التصرف كما لو كانت جنازة. في حياتي تحدث أشياء أسوأ بكثير، إذا كنا سنفوز فلن تزيد احتمالية الفوز على أستون فيلا، هكذا هو الحال".

وواصل: "سنذهب الى هناك وسنستعد ونحاول، الفرصة الوحيدة التي لدينا لكي تسير الأمور في طريقنا هي الفوز الآن، الأولاد في حالة مزاجية يجب أن يكونوا عليها، هم محبطون للغاية".

ماذا عن طريقة توتنهام التي انتقدها كلوب؟

لعب فريق المدرب أنطونيو كونتي بطريقة دفاعية حديدية، عانى أمامها ليفربول، وهذا هو الأسلوب الذي لا يحبه كلوب للعب ضده في المباريات.

🗣️ "I don't like this football, but that's my personal problem"



Liverpool boss Jurgen Klopp was critical of Tottenham's tactics after their 1-1 draw at Anfield on Saturday 👀 pic.twitter.com/arNp2C8zOm — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 8, 2022

وعن ذلك أضاف الألماني: "لا أحب هذا النوع من كرة القدم، لكن هذه مشكلتي ولا يمكنني إدارتها".

وتابع: "لديهم لاعبون من الطراز العالمي ولكن، نعم، أنا أحترم كل ما يفعلونه، من الصعب حقًا أن تلعب كذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم، في لقاء إن فاز فيه الفريق السماوي سيتصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

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