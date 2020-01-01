حجة الخمسة تبديلات وبطولة المباراة الواحدة .. الدرع الخيرية بين الأهمية والتهميش

كيف يرفض البعض الاعتراف بالدرع الخيرية كبطولة رسمية في إنجلترا؟

يقام مساء الغد الثلاثاء لقاء الدرع الخيرية بين آرسنال وليفربول في المباراة السنوية التي تقام بين بطل الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

اللقاء الذي يقام بشكل دوري دائمًا ما يصاحبه الكثير من الجدل بين جماهير الفرق الإنجليزية حول مدى أهمية تلك البطولة الشكلية.

بعض الجماهير يرى تلك البطولة مجرد تكريم وإشارة لبداية الموسم في الدوري الإنجليزي، لكنها ليس التتويج الذي يستحق نفس ضجة بقية البطولات.

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من يُتوج بالدرع الخيرية؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2020

بينما يرى البعض أنها بطولة يجب أن تحتسب ضمن سجل البطولات الرسمية للنادي، ويتم الاعتراف بها كأحد الألقاب الكبيرة في كرة القدم.

فيما يلي سنستعرض عدة حقائق عن البطولة، وحجج كل طرف لنتوصل في النهاية لقرار حاسم فيما يخص تلك البطولة قبل انطلاق المباراة المقبلة بين آرسنال وليفربول.

بطولة كبيرة ولكن

الحجة الأساسية لهؤلاء الذين يصرون على أن الدرع الخيرية هي بطولة كبيرة تتمحور حول كونها مباراة بين بطل الدوري الإنجليزي البطولة الأهم هناك وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأعرق والأقدم في تاريخ كل بطولات الأندية.

الحديث هنا منطقي نوعًا ما فعندما يلتقي بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي في أول مباراة بالموسم التالي فتلك مواجهة لابد أن تكون ذات أهمية خاصة.

كما هو الحال مثلًا لو أوقعت قرعة الدوري الإنجليزي ليفربول بطل آخر نسخة مع مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة من البطولة في مواجهة بالجولة الأولى، مثل تلك المناسبة ستكون خاصة للغاية ولها أهمية إضافية في بداية الموسم.

بالإضافة لذلك فمن ينظم تلك البطولة هو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أقدم اتحاد محلي في العالم، أقدم حتى من الاتحادين الأوروبي والدولي، ووجود اسمه بجوار أي بطولة يمنحها الرسمية بشكل تلقائي.

بالرغم من كل هذا فكون الفائز بالدرع الخيرية يكون عليه الفوز في مباراة واحدة فقط ببداية الموسم دون أي جهد إضافي يجعل من البطولة ضمن الأسهل.

لكن عندما نرى ما حدث في الموسم الماضي على سبيل المثال فمواجهة الدرع الخيرية كانت بين أول وثاني الدوري الإنجليزي في واحد من أقوى مواسم البطول عبر التاريخ، تدرك فورًا أنها ليست بالبطولة الودية التي يتحدثوا عنها.

لا تجعل المدرب يشعر بالإهانة

"ودية؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ مانشستر يونايتد سيلعب بأقوى تشكيلة لديه وأنا أيضًا سأفعل ذلك، كلانا يريد أن يحقق الفوز بالدرع الخيرية"، كان ذلك هو جواب كلاوديو رانييري المدير الفني الأسبق لليستر على أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراته أمام مانشستر يونايتد في نفس البطولة.

رانييري لم يكن الوحيد الذي انفعل بسبب الحديث عن أن تلك البطولة هي مجرد مواجهة ودية، ففي الموسم التالي سانده أنطونيو كونتي بتصريحاته مشابهة.

وقال كونتي: "هي ليست مباراة ودية، بل رسمية وهناك كأس بطولة، لذلك أرى تلك المواجهة هامة للغاية"، وفي الموسم التالي كان هو نفس رأي بيب جوارديولا الذي قال عن البطولة: "أول نهائي في الموسم بالنسبة لنا".

أما اليوم فقال يورجن كلوب: ""نريد أن نقاتل من أجل الفوز بالدرع الخيرية، ولا أهتم بما يقوله أي شخص عنها، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، الجميع قال نفس الكلمات عن كأس العالم للأندية، لكن الفوز بها منحني شعورًا رائعًا".

كلوب: ميسي لليفربول؟ هو لاعب جيد لكنني غير مهتم!

رفض جماهيري

قطاع ليس بالقليل من جماهير كرة القدم يرفض بشكل قاطع فكرة الحديث عن الدرع الخيرية كبطولة رسمية، وحجتهم في ذلك الأمر هو السماح بخمسة تغييرات.

لكن الآن وبما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد نظام الخمسة تغييرات بسبب فيروس كورونا والمشاكل البدنية التي تواجه الفرق، فهل ذلك القرار فقط هو ما سيجعل من البطولة رسمية؟ وهل بهذه الطريقة أصبحت أقوى؟

البعض يرى أن بطولة الدرع الخيرية وما يوازيها من بطولات سوبر حول العالم ما هي إلا بطولة تشريفية كونها تقام من مباراة واحدة، لذلك وبجانب الأسباب التسويقية رأينا السوبر الإسباني أصبح بطولة مجمعة من أربعة فرق.

لربما تمنح الجماهير الرافضة للدرع الخيرية البطولة المزيد من الاحترام لو تم اعتماد ذلك النظام في إنجلترا، كنوع من أنواع التحضير للموسم الجديد بعيدًا عن الجولات الخارجية.

لكن في النهاية وبالرغم من كل ذلك الرفض لا يمكن لأي شخص أن يسحب عدد البطولات التي حصلت عليها فرق الدوري الإنجليزي بالفعل في الدرع الخيرية.