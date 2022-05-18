حجازي يحسم موقفه من عرضي الأهلي وبيراميدز

أكدت تقارير صحفية، على أن أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، حسم موقفه من العروض التي تلقاها مؤخرًا من ناديي الأهلي وبيراميدز المصريين خلال الفترة الماضية.

حجازي يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه الاتحاد خلال الموسم الحالي، ولكنه غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2021.

ما هو موقف حجازي من المشاركة بكلاسيكو الهلال؟

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الإثنين القادم.

مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال، ستشهد عودة حجازي للمشاركة مع العميد بشكل طبيعي، بعد فترة طويلة للغياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية.

حجازي يعد واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد.

موقف حجازي من عرضي الأهلي وبيراميدز

أكدت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، على أن حجازي تلقى الفترة الماضية عرضًا من نادي بيراميدز، بالإضافة إلى دراسة الأهلي إعادة اللاعب من جديد الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن حجازي قرر الاستمرار مع نادي الاتحاد خلال الفترة القادمة، في ظل المعاملة الرائعة التي يلقاها من مسؤولي العميد، بالإضافة للمستوى المميز الذي يقدمه مع النمور.

حجازي يشعر بالارتياح لتواجده وتألقه مع نادي الاتحاد، ولا يفكر في الرحيل، خاصة وأنه يحصل على راتب يصل إلى 50 مليون جنيه مصري، وهو الراتب الذي لن يحصل عليه في مصر.

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