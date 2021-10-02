"حجازي اللاعب الأهم في الدوري السعودي، سجل أكثر من السومة وماريجا"

مباراة كبيرة لعبها المدافع المصري مساء أمس أمام الأهلي

واصل النقاد الرياضيون والإعلاميون الإشادة بالمدافع المصري أحمد حجازي بعد أدائه الملفت هذا الموسم والذي توجه بتألقه الكبير خلال مواجهة ديربي جدة مساء أمس على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الاتحاد هزم الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما حمدان الشمراني وأحمد حجازي، وقد شهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين أبرزهم مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو صاحب التمريرتين الحاسمتين لكن حجازي خطف الإعجاب من الجميع.

ماذا قال عادل المرضي عن حجازي؟

الناقد الرياضي عادل المرضي اعتبر مدافع وست بروميتش ألبيون اللاعب الأهم في الدوري السعودي حاليًا، مشيرًا إلى أنه أفضل من عديد المهاجمين في البطولة وعلى رأسهم عمر السومة وموسى ماريجا مهاجمي الأهلي والهلال.

المرضي أبدى إعجابه أولًا بمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، وقال عنها "استمتعنا بالملعب واللاعبين والجماهير، جمهور الاتحاد كان اللاعب رقم 1 خاصة في الشوط الثاني".

تابع "الأداء في الشوط الأول كان متواضعًا، الأهلي نجح في السيطرة على خطورة الاتحاد في الهجمات المرتدة بتكثيف التواجد في الوسط، كورونادو لم يُقدم الأداء المنتظر لكنه صنع الهدفين، رومارينيو غاب تمامًا عن اللقاء، لكن عوض غيابهما حجازي وحمدان الشمراني".

أتم عن حجازي "المدافع المصري هو اللاعب الأهم في الدوري السعودي، فهو يُدافع ويقود الفريق ويُثير حماسهم، وإن عجزوا عن التسجيل يتقدم ويُسجل، وقد أحرز 3 أهداف هذا الموسم فيما لم يُسجل السومة أي هدف ولم يحرز ماريجا سوى هدفين، السومة منذ وصل حجازي لم يُسجل أي هدف في مرمى الاتحاد رغم أنه اعتاد فعل ذلك".

ماذا قدم أحمد حجازي خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟

مرر حجازي الكرة 43 مرة بدقة نجاح وصلت إلى 86%، كان منهن 9 تمريرات طويلة و34 تمريرة قصيرة، وقد بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 75% وتلك نسبة ممتازة لقلب دفاع يعتمد أكثر على التمريرات البعيدة والطويلة.

📊 أحمد حجازي أمام الأهلي



🏟️ خاض 3 مباريات

⚽️ سجل هدفين



ديربي جدة أصبح لعبته الخاصة @Hegazi 🤩💪 #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/W6iDXQG5Km — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 1, 2021

دخل صاحب الـ30 عامًا في 5 التحامات مع المنافس، نجح في 3 منهن، فيما اشترك في 4 التحامات هوائية نجح في نصفهن، والمثير أنه لم يرتكب أي خطأ خلال اللقاء واكتفى بمحاولة افتكاك واحدة.

حجازي بصمة قوية هجوميًا في المباراة، إذ سدد مرتين على المرمى بجانب تسديدة ثالثة خارجه، وقد أحرز هدفًا وصنع فرصتين للتسجيل وهو رقم مثير للغاية.

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