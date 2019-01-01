حتى وهو في أسوأ حالاته، مانشستر يونايتد أفضل من ليفربول!

مانشستر يونايتد لديه الخبرة بالفعل لتحييد ثلاثي ليفربول الناري، لذلك الأمور ليست وردية أمام كلوب حتى واليونايتد يئن تحت وطأة الكبوات

إلى جانب التجاذبات التاريخية بين الفريقين، فديربي الشمال الغربي الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول سيكون أكثر من مجرد مباراة، بل مباراة منتظرة قد تُحدد الكثير من الأمور.

نجاح ليفربول في الفوز سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو الحصول على لقب البريميرليج "المنتظر"، كما أنها ستكون فرصة لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في عدد مرات الفوز المتتالي بـ18 مباراة، في المقابل يُحاول اليونايتد ضرب عصفورين بحجر واحد، تحقيق الانتصار، وإنجاز ما فشلت فيه 8 أندية إنجليزية في إيقاف الريدز هذا الموسم.

لكن حتى لو كان اليونايتد يُعاني الأمرين هذا الموسم، ويبتعد بفارق نقطتين فقط على منطقة الهبوط، فهو لديه الطريقة لإيقاف سطوة ليفربول.

إذ لم يخسر الشياطين الحمر في آخر 5 مباريات على ملعبه أمام ليفربول، محققًا 3 انتصارات وتعادلين، وهي أطول سلسلة من هذا النوع في الدوري منذ سلسلة الـ10 مباريات بين 1991 و2000.

في المجمل حتى وبعد اعتزال فيرجسون، فسجل اليونايتد يعد هو الأفضل أمام ليفربول حيث لعبا 15 مباراة وحقق اليونايتد الفوز في 6 وتعادل في 5 وخسر 4 فقط.

حتى يورجن كلوب لم يُحقق أي فوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد رغم خوضه 4 مباريات.



ماذا عن الثلاثي الناري "صلاح وفيرمينو وماني"؟

كلنا نعرف أن محمد صلاح لم يصنع أو يسجل في شباك مانشستر يونايتد مع ليفربول، لكن المعاناة لا تقتصر على صلاح فقط.

في الحقيقة فالمعاناة تشمل شركائه في الهجوم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فالثلاثي لم يسجل سوى هدفًا واحدًا في شباك مانشستر يونايتد في 16 مباراة.

جاء الهدف الوحيد من الثلاثي في الموسم الماضي في فوز ليفربول 3/1 حين افتتح ساديو ماني التسجيل للريدز.

إنها حالة غريبة للغاية، بالنظر إلى مدى غزارة الثلاثي ضد بقية الفرق الـ6 الأولى في البريميرليج، لكنها تعكس حقيقة أن مانشستر يونايتد يعد رقمًا صعبًا على ليفربول حتى وهو في أسوأ حالاته، ويمتلك المفتاح لتحييد هذا الثلاثي وأفكار كلوب، خاصة عندما يعود الظهير آرون وان بيساكا، الذي يمتلك قدرات دفاعية مميزة ربما تساهم في إيقاف ساديو ماني "أفضل عنصر هجومي في ليفربول" هذا الموسم.