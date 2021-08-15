حتى هذا لم يسلم .. جماهير برشلونة تودع تمثال ميسي في برلين!
قررت إدارة متحف مدام توسو في برلين تغيير قميص تمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتواجد في فرع المتحف هناك.
جاء هذا بحسب ما ظهر عبر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث تم تصوير موظف الفرع وهو يغير قميص ليونيل.
وكان تمثال ليونيل ميسي يرتدي قميص برشلونة لسنوات في أروقة المتحف، منذ أن تم وضعه بجوار تمثال أوليفر كان أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.
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وأعلن باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي عن نجاحه في التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مجاني قدمًا من برشلونة.
وانتهى عقد ميسي في برشلونة بنهاية الموسم الماضي، وحاول اللاعب التمديد هو والإدارة إلا أن شروط اللعب المالي النظيف حالت دون ذلك.
ووقع ميسي لصالح باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم آخر إضافي.
جدير بالذكر أن باريس فاز في اللقاء الأول بالدوري الفرنسي بأربعة أهداف لهدفين أمام ستراسبورج تحت أنظار ليونيل ميسي الذي شاهد من المدرجات.