يرفض الإعلامي الرياضي تركي الحربي دعم نادي الهلال في مواجهته أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ساخرًا من الزعيم بعد تصريحات قائد المنافس.

ماذا قال قائد بوهانج؟

الزعيم يستضيف اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، الفريق الكوري، على ملعب الملك فهد الدولي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الأزرق قد صعد للنهائي بعدما تغلب على غريمه النصر في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما تأهل بوهانج على حساب جاره أولسان هيونداي بالفوز في ركلات الترجيح.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي عُقد أمس الإثنين، أكد شين جين هو؛ قائد الفريق الكوري، أنه لا يعرف الهلال من قبل، لكنه يعرف فقط ثنائي الفريق الفرنسي بافيتمبي جوميس والمالي موسى ماريجا.

هذه التصريحات أغضبت الهلاليين، ورد عليه عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الأزرق، بالمؤتمر، قائلًا: "غدًا ستعرف من هو الهلال".

"لن تكسر حاجز المحلية"

الإعلامي تركي الحربي أحد من أعجبهم تصريحات قائد بوهانج، إذ يرى أن الزعيم لن يصبح فريقًا عالميًا حتى وإن توج بطلًا لكأس العالم للأندية.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معنى كلام مدافع بوهانج شين هو بإختصار ... مو بس لو تلعب في كأس العالم، صدقني لو تجيبه ..... راح تبقى محلي".

وأضاف: "العالمية صعبة قوية، لن تكسر حاجز المحلية مهما فعلت، تصريح للتاريخ من كابتن بوهانج".

#العالمية_صعبة_قوية

لن تكسر حاجز المحلية مهما فعلت

تصريح للتاريخ من كابتن بوهانج الكوري pic.twitter.com/otm2ufcM6x — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) November 22, 2021

الهلال وبوهانج بحثًا عن اللقب الرابع:

الزعيم وصل لنهائي دوري أبطال آسيا من قبل سبع مرات، لكنه لم يحصد اللقب سوى ثلاث مرات من قبل.

كان آخر تتويج للأزرق في 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا، ليحصد اللقب الأول له بالمسمى الحديث للبطولة.

أما بوهانج فقد وصل للنهائي ثلاث مرات، وفي كل مرة ينجح في اعتلاء منصة التتويج.

آخر تتويج للفريق الكوري كان على حساب اتحاد جدة، في عام 2009.

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