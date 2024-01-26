حتى لا ينضم لبيلينجهام.. قرار أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على نجم وسط الفريق

أنصار الملكي لن يغيب عنهم نجم جديد..

أعلن ريال مدريد قائمته المكونة من 20 لاعبًا والتي تستعد لخوض مباراة الغد في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس على ملعب الأخير.

وأتت القائمة دون مفاجآت كبرى، خصوصًا أنها اشتملت على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي خاض التدريبات الجماعية الخميس متغلبًا على بعض الانزعاجات العضلية الطفيفة.

بينما كان جود بيلينجهام أبرز الغائبين عن القائمة وهو الذي يعاني من تراكم البطاقات، منضمًا غلى الغائبين الأبرز للإصابة وهم تيبو كورتوا ودافيد ألابا وإيدير ميليتاو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس من المتوقع حدوث تغييرات كثيرة في الفريق الأبيض مقارنة بالمباراة الأخيرة ضد ألميريا، التناوب المستمر في حراسة المرمى قد يفتح الباب مرة أخرى أمام أندري لونين.

في الدفاع هناك إمكانية أن يلعب أوريليان تشواميني في قلب الدفاع مع ناتشو، ما قد يسمح بإفساح مجال في وسط الملعب لإدواردو كامافينجا.