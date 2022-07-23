حتى لا يعود لوكاكو إلى الجحيم.. اتفاق "ضمني" بين تشيلسي وإنتر ميلان

البلجيكي لا يريد العودة

ما أعلن للعالم كله عن صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان من تشيلسي هو أنها صفقة إعارة لمدة موسم واحد مع عدم وجود تفاصيل واضحة حيال هذا الأمر.

ما يبرز الآن للنور هو أن هناك اتفاقَا ضمنيًا على تمديد تلك الإعارة لعام ثانٍ، وهذا ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة، تشيلسي.. إنتر.. واللاعب.

صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تؤكد أن لوكاكو الذي دفع فيه إنتر ميلان 8.2 مليون يورو نظير إعارته إلى تشيلسي، تم التوصل إلى اتفاق ضمني يقضي ببقائه موسمًا ثانيًا مع دفع قيمة إضافية حينئذ، والتخفف من أجزاء أكبر من راتبه المقدر بـ 235 ألف يورو أسبوعيًا مع النادي اللندني.

تشيلسي كان يفضل رحيلًا دائمًا للوكاكو، ولكن هذا لن يحدث في الوقت الراهن، لأن الأندية الراغبة في ضم لوكاكو لن تكون مستعدة لدفع قيمة قريبة حتى من الـ 115 مليون يورو التي أنفقها تشيلسي لإعادة البلجيكي من إنتر ميلان، وبالتالي لن يكون تشيلسي مستعدًا لخسارة من هذا الحجم عقب موسم واحد فقط من عودة الدبابة البلجيكي بآمال كبيرة لقيادة هجوم البلوز نحو الألقاب.

ورغم أنه لم يقدم المستوى المأمول مع تشيلسي الموسم المنصرم وأعلن بوضوح أنه "غير سعيد" في يناير الماضي، إلا أن لوكاكو نجح في تسجيل 15 هدفًا مع البلوز الموسم الماضي، وهذا يوحي بالقيمة الفنية التي يتحلى بها البلجيكي حتى في أحلك الظروف.