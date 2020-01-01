حتى لا تتكرر سيناريوهات الماضي .. ما الذي يحتاجه ريال مدريد ليهيمن على الالقاب؟

هل يتمكن ريال مدريد من السيطرة على السنوات المقبلة من البطولات المحلية بسبب تشكيلته الحالية؟ أم يحتاج للتغيير؟

نجح ريال مدريد في حسم لقب الدوري الإسباني مساء الأمس الخميس بعد التفوق على نظيره فياريال في الوقت الذي تعثر فيه برشلونة أمام أوساسونا للمرة الثانية هذا الموسم.

اللقب هو رقم 34 في تاريخ ريال مدريد، وحصل عليه بعدما توقع الجميع أن يكون الموسم صفري بالنسبة للملكي في فبراير الماضي، عقب تراجع النتائج بشكل واضح وقرب الخروج من دوري أبطال أوروبا وتوديع كأس الملك مبكرًا.

لكن على عكس التوقعات عاد ريال مدريد في أفضل حالاته بعد فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا، وحقق الفوز في كل المواجهات الخاصة به، وأظهر الفريق وجهًا صلبًا في مواجهة الخصوم.

المزيد من الفرق

لكن هل يعني ذلك أن مشاكل ريال مدريد التي عانى منها قبل التوقف، والتي رشحته لموسم صفري قد انتهت، وأن النادي الملكي سيعود للسيطرة على البطولات المحلية والقارية بتلك التشكيلة؟

أم أن ذلك التفوق جاء فقط بسبب التراجع الواضح لبرشلونة السيئ للغاية، والذي يقدم أكثر نسخة باهتة له خلال العقد الأخير من الزمن؟

الدوري الإسباني 34.. ربحها ريال مدريد أم خسرها برشلونة؟

للإجابة على ذلك السؤال سيكون علينا أن نعرف إذا كان ريال مدريد يمتلك الفريق اللازم لتحقيق الانتصارات المتتالية في الفترة المقبلة، أم أن زيدان نجح في توليف تشكيلة أنقذ بها ما يمكن إنقاذه هذا الموسم ولا يزال في حاجة للكثير من الدعم.

حراسة المرمى

يبدو مستقبل حراسة مرمى ريال مدريد في أمان بوجود البلجيكي تيبو كورتوا، الذي كان كلمة السر في تتويج الملكي بلقب البطولة هذا الموسم.

كورتوا أمامه خمس سنوات على الأقل ستمتد لأكثر من ذلك على الأغلب، وهو الأمر المعتاد بالنسبة لأعمار حراس المرمى في الملاعب، حيث يبلغ البلجيكي حاليًا 32 عامًا فقط.

لكن سيكون على ريال مدريد الحصول على بديل قوي له، ففي حال سقوط كورتوا بسبب أي إصابة كبيرة سيجد الملكي نفسه في ورطة كبيرة.

الدفاع

مراكز الدفاع الأساسية في ريال مدريد مغطاة بشكل أكثر من جيد، بوجود فاران وراموس في قلبي الدفاع، وكارفاخال على الجانب الأيمن ومارسيلو وميندي على الجانب الأيسر.

لكن عمر راموس قد لا يسمح له بتقديم المزيد، وهو أمر لا بأس به في كرة القدم، وهي سنة الحياة بشكل عام، إذًا لابد من قدوم البديل المكافيء له، أو على الأقل الذي يستطيع تقديم 70% من أدواره، بالإضافة لذلك بقاء راموس أصبح غير مؤكد بسبب الخلافات على عقده الجديد، وعلى أي حال سيحتاج للبديل بسبب عامل العمر.

مركز الظهير الأيمن كذلك فرط ريال مدريد في واحد من أهم مواهبه في العالم وهو أشرف حكيمي وأصبح مطالب بتعويضه، بالأخص في ظل الحالة الغير مستقرة لكارفاخال الذي أصبح كثير الغياب.

وسط الملعب

خيارات ريال مدريد في وسط الملعب أصبحت كثيرة ومتعددة في وجود فالفيردي ومودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وإيسكو وحتى روديجيز.

لكن بتدقيق النظر في تلك القائمة من الأسماء نجد أن اثنان منهما قد تجاوزا الـ 30 من العمر، وأن أصغرهم فالفيردي عمره 21 عامًا لن يستطيع قيادة خط الوسط وحده في السنوات المقبلة، لذلك سيكون من الضروري أن يتحسن براهيم دياز ورينيير جيسوس كثيرًا ليعتمد عليهم زيدان بصفة أساسية، أو سيكون عليه البحث عن بدائل جاهزة في سوق الانتقالات.

الهجوم

أزمة تؤرق ريال مدريد بشكل واضح منذ رحيل كريستيانو رونالدو، حتى في ظل التألق الكبير لكريم بنزيما الذي كان أحد أسباب الفوز بالدوري الإسباني.

بنزيما مزاجي من الدرجة الأولى وآخر شهرين قبل التوقف خير دليل على ذلك، ولا يمكن لنادي مثل ريال مدريد أن يكون مهاجمه الأساسي بتلك المزاجية.

حتى لو استطاع ريال مدريد تحمل مثل تلك العقلية في خط هجومه، فالعمر ينال من اللاعب الفرنسي بمرور الوقت،، وخلال أشهر قليلة سيصل لعامه الـ 33.

في الوقت نفسه لا يمكن لريال مدريد الاعتماد بشكل أساسي على ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، فكلاهما فشل في تقديم أوراق الاعتماد لجماهير الملكي حتى الآن.

لذلك خيار سوق الانتقالات سيبقى مطروحًا أمام زيدان، وعليه أن يستغل بأفضل شكل ممكن لو أراد الحفاظ على قوام فريقه والاستمرار في تحقيق الانتصارات.