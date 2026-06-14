حتى كوكوريلا: انظر في ورقتك.. رسالة كتالوني للسيد فلورنتينو بيريز!

فجر الصحفي فابريزيو رومانو مفاجأة مدوية كالعادة في سوق الانتقالات، بعدما أعلن عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي نهائي لضم الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا من تشيلسي عقب نهاية منافسات كأس العالم.

الصفقة جاءت بطلب مباشر وخاطف من المدير الفني الجديد للملكي جوزيه مورينيو، لتتحول الوجهة فجأة نحو العاصمة الإسبانية، بعدما كان ارتبط اللاعب لسنوات بالعودة إلى بيته القديم في برشلونة الذي أبدى اهتمامًا بضمه لترميم جبهته اليسرى.

هوس المكايدة وإفساد خطط الجار

لم تكن صفقة كوكوريلا الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل "المكايدة الكروية" الذي يمارسه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ضد برشلونة، فالتاريخ القريب يعيد نفسه بنسخ كربونية متطابقة.

نظرة سريعة على السنوات العشر الأخيرة تكشف عن نمط متكرر لتدخلات مدريد، والتي لم تكن دائمًا بدافع الاحتياج الفني بقدر ما كانت لتعطيل الجار الكتالوني وحرمانه من أهدافه، بدءًا من خطف ثيو هيرنانديز وداني سيبايوس في صيف 2017 رغم اتفاق برشلونة معهما.

مرورًا بصفقتي فينيسيوس جونيور ورودريجو من قلب البرازيل، وصولًا إلى التدخل الخاطف في صفقة أردا جولر صيف 2023.

وحتى محاولات المزايدة المالية لتعقيد صفقة خوليان ألفاريز لرفع سعره وحرمان البلوجرانا منه، هذا بجوار برناردو سيلفا بالطبع الذي ارتبط ببرشلونة لسنوات ومن قبله دينزل دومفريس، رغم أن اهتمام النادي الكتالوني تراجع قبل انضمام نجم إنتر للملكي بشهور.

زحام في الدفاتر.. لمن تجمع كل هؤلاء؟

السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على أي متابع لملف تعاقدات ريال مدريد هو: ما مدى الحاجة الفنية الفعلية لضم مارك كوكوريلا؟ فإلقاء نظرة على تشكيلة الفريق الملكي الحالية تكشف عن تكدس غريب وغير مبرر في مركز الظهير الأيسر.

حيث يتواجد في هذا المكان ثلاثة لاعبين لم يحسم مصيرهم بعد، وعلى رأسهم صفقة الصيف الماضي التي كلفت خزائن النادي رقمًا ماليًا كبيرًا وهو ألفارو كاريراس، بالإضافة إلى الفرنسي فيرلاند ميندي والإسباني فران جارسيا.

هذا التكديس لا يقتصر على الجبهة اليسرى فحسب، بل يمتد للجبهة اليمنى التي دعمها بيريز في الصيف الماضي للتو بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ولديه بالفعل فالفيردي يجيدها، وهناك الظهير الشاب دافيد خيمينز الذي خاض عدة مباريات في نهاية الموسم الماضي.

لم يكتفِ بيريز بكل هؤلاء بل جلب معهم أيضًا الهولندي دينزل دومفريس ليزيد من زحام الأظهرة في الفريق بشكل يدعو للتساؤل عن الجدوى الفنية من جمع كل هذه الأسماء.

بيت القصيد

يا سيد فلورنتينو بيريز، إن بناء فرق كرة القدم لا يدار بعقلية حرمان المنافسين أو السيطرة على كل من يظهر على رادار الغريم التقليدي.

حشد النجوم وتكديس الأظهرة يمينًا ويسارًا دون حاجة تكتيكية حقيقية يفسد غرف الملابس ويهدر الميزانيات، ولن يضيف للمشروع الفني شيئًا سوى المزيد من المقاعد الممتلئة على دكة البدلاء.

نعم نجح معك فينيسيوس ورودريجو، وغيرهم، لكن أين سيبايوس؟ وتيو؟ وإندريك؟ وحتى جولر رغم نجاحه النسبي فلم يحقق مصيره الكامل بعد.

نصيحة من مشجع كتالوني يدرك جيدًا حجم المعاناة المالية لضم لاعب واحد: انظر في ورقتك، وركز على سد ثغرات فريقك الفعلية بدلًا من ملاحقة كل اسم يبدي برشلونة رغبته في التعاقد معه.