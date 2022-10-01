حتى رئيس الاتحاد لم يسلم .. إصابة أنمار الحائلي قبل كلاسيكو النصر

غيابات بالجملة في صفوف العميد تهدد موقفه بالكلاسيكو

لعنة إصابات غريبة ضربت الاتحاد السعودي قبل الكلاسيكو المنتظر أمام النصر، المقرر إقامته غدًا الأحد، لم يسلم منها رئيس النادي أنمار الحائلي.

الكلاسيكو الأول في دوري روشن

في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الأحد، يحل العميد ضيفًا على العالمي، في ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

هذا الكلاسيكو هو الأول في الموسم الجاري، والأول الذي يجمع البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق الجداوي، بالفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق العاصمي.

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Shahid Shahid

ويدخل العميد اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن الشباب والهلال؛ مقتسمي الصدارة.

أما العالمي فيأتي بالمركز الرابع برصيد تسع نقاط، بعدما تعثر بالهزيمة في إحدى مبارياته الأربعة التي خاضها.

الحائلي ينضم لمصابي الاتحاد قبل الكلاسيكو

الجهاز الفني للفريق الجداوي في ورطة قبل الكلاسيكو، إذ ضربت فريقه الإصابات، ليغيب أكثر من لاعب أساسي عن تشكيلته في اللقاء.

سيغيب هيلدر كوستا، أحمد شرحيلي، مهند شنقيطي وعبد العزيز البيشي، فيما لم يتحدد بعد موقف الثنائي المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا.

لكن هذه القائمة من الغيابات، انضم لها بالأمس أنمار الحائلي، بعدما تعرض للإصابة خلال حضوره للمران، أول أمس الخميس.

الإعلامي الرياضي وليد الفراج كشف عن حوار دار بينه وبين الحائلي حول مصابي فريقه، أكد خلاله رئيس العميد أنه أيضًا يعاني من تمزق من الدرجة الثالثة.

وقال الحائلي بحسب ما نقل الفراج عنه: "حتى أنا مصاب، عندي إصابة من الدرجة الثالثة، بالأمس في المران تعرضت لها، وحاليًا أنا بالعيادة مع اللاعبين، خليها على الله".

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