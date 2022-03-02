حتى رحيله خسارة مالية .. سولشاير يحصل على تعويض من مانشستر يونايتد

حصل النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على قرابة تسعة ملايين يورو كتعويض، بسبب قرار إدارة "الشياطين الحمر" من منصبه.

وفي المجمل، حصل سولشاير وطاقمه الفني المكون من مايكل كاريك وكيران ماكينا ومارتين بيرت على أكثر من عشرة ملايين يورو بعد قرار طردهم من مانشستر يونايتد.

الإعلان عن مبلغ التعويض جاء خلال بيان مانشستر يونايتد للكشف عن أحدث حسابات النادي، خاصة في الجزء المتعلق بـ"البنود الاستثنائية للربع الأول من العالم، والتي بلغت تكلفتها أكثر من عشرة ملايين يورو".

وجاء في البيان: "تشمل هذه التكلفة تعويضات للمدير الفني السابق للفريق الأول وبعض أعضاء طاقم التدريب عن فقدان مناصبهم".

سولشاير رحل عن تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، بعد أن كافح الفريق بشدة تحت قيادة في الدوري الإنجليزي.

وفشل مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير في التقدم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعد أن خرج من الدور الثالث.

كما عانى الفريق بشدة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود وينتزع بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

ويتولى الألماني رالف رانجنيك حاليًا مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خاصة بعد تأكيد جون مورتو مدير كرة القدم في النادي عن استمرار عملية البحث عن مدرب جديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

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