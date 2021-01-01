حبوب منومة مذابة في خمر وتدهور عقلي .. كواليس أيام مارادونا الأخيرة

وفاة مارادونا ما زالت تكشف الكثير من المستجدات

كشفت صجيفة دايلي ميل البريطانية أن أسطورة كرة القدم الراحل دييجو أرماندو مارادونا كان يسحق الحبوب المنومة ويضعها في المشروبات الكحولية الخاصة به حتى يكون في حالة سكون ليلًا.

مارادونا رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي بعد متاعب صحية وعملية جراحية في المخ، وفُتحت تحقيقات عن المسؤولية الطبية للأطباء المسؤولين عن عنايته.

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وذكرت دايلي ميل المزيد من التفاصيل، حيث قالت جريسيلدا موريل عالمة نفس تربوية عملت مع دييجيتو فرناندو ابن دييجو الصغير والبالغ من العمر 8 سنوات للمدعين العامين: "إذا استيقظ في التاسعة صباحًا وطلب الجعة، كنت أعطيها له"

وأضافت: "قام أحد الأوصياء عليه بسحق أقراص كان يأخذها ووضعها في البيرة الخاصة به حتى لا يسبب الضجيج في الليل ويكون في حالة هدوء".

ووصفت موريل علاقة مارادونا بالكحول بأنها "معقدة" في الأشهر التي سبقت وفاته في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، قائلة إنه كان يشرب الجعة والنبيذ بكثافة.

وأبلغت المحققين، في بيان تم تسريبه للصحافة الأرجنتينية أن الصحة العقلية للاعب نابولي وبرشلونة السابق كانت سيئة للغاية لدرجة أن أحد مساعديه ضبطه ذات يوم يتحدث في الهاتف في غرفته دون هاتف في يده"

جريسيلدا موريل التي رافقت ديجيتو عندما زار والده في المنزل وقضى بعض الوقت مع مارادونا في منزله المستأجر بالقرب من بوينس آيرس بعد فترة وجيزة من مغادرته المستشفى قبل وفاته المفاجئة أكدت: "آخر مرة رأيته اشتكى من أن الحمام كان في الطابق العلوي وقام بالاستحمام من خلال بخرطوم ماء.

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وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ أسابيع قبل وفاته، الأمر الذي يستمر حتى الآن وتكشف من خلاله العديد من التفاصيل