حان وقت الثأر .. ليفربول يريد خطف موهبة برشلونة بالشرط الجزائي!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول يريد ضم النجم الشاب جافي من صفوف برشلونة في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لن يستطيع أن يرفض العملية حيث ستتم عن طريق تفعيل الشرط الجزائي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لا يزال لديه 18 شهرًا في عقده مع الفريق، لكنه يستطيع الرحيل إذا ما دفع ليفربول قيمة الشرط الخاص به.

ويبلغ الشرط الجزائي الخاص بالنجم الشاب حوالي 50 مليون يوو، لن يواجه ليفربول المستقر ماديًا مشكلة في دفعهم لو أراد وحصل على وموافقة اللاعب.

وكان اللاعب قد رفض في الساعات الماضية العرض الأول من برشلونة من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

وأوضحت صحيفة "إل ناسيونال"، في الوقت نفسه أن ليفربول مستعد لتقديم ضعف عرض برشلونة على اللاعب بالإضافة إلى مكافأة انتقالات كبيرة.

جدير بالذكر أن جافي يقدم مستويات طيبة للغاية في الأشهر الماضية مع برشلونة، حتى أن بعض التقارير أفادت أن تشافي يسعى لبناء خط وسط الفريق حوله.