حان وقت التغيير .. أولتراس باريس يطالب الخليفي بالاستقالة!

نشر ألتراس نادي باريس سان جيرمان بيانًا صحفيًا يعبر فيه مشجعي النادي العاصمي عن غضبهم مما يحدث في الفريق، وعن مطالبهم برحيل مجلس الإدارة الحالي.

حيث خسر الفريق الباريسي من ريال مدريد وغادر بطولة دوري الأبطال بعد سيناريو درامي استطاع فيه الفريق الملكي قلب تأخره في النتيجة، وخطف بطاقة التأهل.

وكان ألتراس باريس سان جيرمان غاضبًا منذ عدة أسابيع، ولم يكن خروج النادي مؤخرًا من الطريق في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد هو الذي سيشعل حزنهم.

ماذا جاء في البيان؟

قام فريق "Collectif Ultras Paris" بنشر بيان صحفي يوم السبت، مطالبين باستقالة إدارة النادي، بدءًا من ناصر الخليفي.

حيث جاء في البيان: "ليس لدينا ذاكرة قصيرة، فنعرف ما تدين به عودتنا للرئيس ناصر الخليفي، لا يوجد شيء شخصي هنا لكن من الواضح أنه ليس رجل الموقف".

وواصل: "وضع النادي الآن يتطلب إعادة تنظيم كاملة على كافة المستويات وحضور يومي لرئيسه".

وأضاف: "نطلب من جميع عشاق النادي الحاضرين أن يتحدوا في أفعالنا دون عنف".

ماذا عن المشاكل التي أشار إليها البيان؟

المشاكل التي أشار إليها المشجعون الباريسيون عديدة، من عدم وجود خطة لعبة إلى سياسة التوظيف وعدم احترام هوية النادي.

حيث يسألون: "كيف يكون لديك مشروع لعبة حقيقي عندما تكون قوة العمل لديك في مجرد كومة من النجوم الصغيرة؟".

وجاء أيضًا: "كيف تريد تغيير كل شيء لأهل باريس في حين أنك غالبًا ما تكون راضيًا عن الترحيب بهم، وكنت قد ذهبت إلى أسبوع الموضة أكثر من مقابلتك مع ممثلين من مؤيديك في النادي؟".

جدير بالذكر أن باريس يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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