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حامي دور المجموعات من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: تألّق عربي ملفت ومستوى تاريخي للعويس

GOAL
5:49 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Mohammed Al Owais Saudi Arabia Argentina World Cup Qatar 2022 22.11.2022

شهد دوري المجموعات تألق مجموعة من الحرّاس وعلى رأسهم حراس المنتخبات العربية الذين لم يدخروا جهدًا في حماية منتخبهم ومنع الخصوم من إلحاق الضرر بشباكهم

وفي جول، قررنا توحيد الجهود مع كاسترول، من أجل اختيار حامي دور المجموعات، بناءً على معايير الأداء والأرقام والإحصائيات ونتائج الفريق

كانت الأنظار جٌلها منصبّة على حرّاس من طينة الكبار والصفوف الأمامية، ليأتي حارس مرمى منتخب السعودية ويُلقّن الجميع درساً في المجهود الجبار ويقف سداً منيعاً أمام المنتخب الأوفر حظاً للفوز بالبطولة

تألّق الحارس السعودي محمد العويس بالأخص في المباراة التاريخية أمام الأرجنتين 

قام العويس بـ5 تصديات من داخل المنطقة 

وأبعد كرتان محققتين 

وأرسل 19 كرة طولية 

أحد أبرز تصديات العويس كانت في الشوط الثاني لكرتين إحداهما رأسية من ليونيل ميسي والثانية تعاون على إنقاذها مع المدافع العمري عن الخط في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليُحافظ الخضر على تقدمهم ويُحققوا فوزاً تاريخياً على منتخب التانغو. 

العويس لم يكن الحارس العربي الوحيد الذي تألق بشكل ملفت جداً في دور المجموعات بل كان هناك حضور مميز جداً للحاري المغربي ياسين بونو الذي اختارته جماهير "جول" على أنه سيكون "حامي" دوري المجموعات بالإضافة الى الحارس التونسي أيمن دحمان الذي ساهم بفوز تاريخي لبلاده على منتخب فرنسا.

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