حامي الأسبوع من جول برعاية كاسترول: ويليام ساليبا "المُبهر" يتفوق على فاران وهندرسون

ويليام ساليبا "المُبهر" يتفوق على فاران وهندرسون

شهد الأسبوع الحالي من الدوري الإنجليزي تألق مجموعة من اللاعبين على المستوى الدفاعي، والذين لم يذخروا جهدًا في حماية فريقهم ومنع الخصوم من إلحاق الضرر بشباكهم، باختلاف مراكزهم على رقعة الميدان

وفي جول، قررنا توحيد الجهود مع كاسترول، من أجل اختيار حامي الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بناءً على معايير الأداء والأرقام والإحصائيات ونتائج الفريق،

هذا الأسبوع، دخل 4 لاعبين السباق بشكل قوي وهم:

ويليام ساليبا ـ آرسنال

رافاييل فاران ـ مانشستر يونايتد

دين هندرسون ـ نونتغهام فورست

تايلر آدمز ـ ليدز يونايتد

فمن كان بينهم حامي الأسبوع برعاية كاسترول؟

بعد دراسة دقيقة، اخترنا مدافع آرسنال ساليبا، ومن أجل تبرير اختيارنا للمُدافع الفرنسي، لكي يكون حامي هذا الأسبوع من جول برعاية كاسترول، نستطيع البدأ بذكر إحصائية مميزة جدًا: ساليبا خرج من مباراة فريقه آرسنال ضد بورنموث بـ 73 تمريرة صحيحة من كم؟ من 73 تمريرة في المُجمل أي بنسبة 100 في المائة، وهو رقم مثالي يدل على مدى التركيز الذي كان عليه صاحب الـ21 عامًا.

الإحصائيات المثالية لساليبا على ملعب "الفيتاليتي" لم تتعلق بنسبة التمرير الناجح فقط، بل أيضًا بالتدخلات الدفاعية، فقد قام بقطع الكرة مرتين ومنح الاستحواذ لفريقه 6 مرات، كما نجح في ثلاثة تدخلات مباشرة، وشتت الكرة في ثلاثة مناسبات.

تألق قلب الدفاع الفرنسي تخطى الإنتاج الدفاعي، بعدما استطاع زيارة شباك الحارس "مارك ترافرز" في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بهدف في غاية الروعة أجبر الأوكراني "أولكسندر زينشينكو" على وضع كفيه خلف رأسه مُنبهرًا بتصويبة زميله الساقطة وهي تتجه إلى الشباك.

بتلك العطاءات المُثمرة، استطاع "ويليام ساليبا" رفع رأس مُدربه "ميكيل آرتيتا"، الذي اختار الاعتماد عليه بصفة أساسية منذ بداية الموسم، ومنحه فرصة إثبات الذات أمام جماهير "الجانرز".

كان هناك أكثر من منافس للنجم الفرنسي هذا الأسبوع، يأتي في مقدمتهم مواطنه "رافائيل فاران"، فنجم مانشستر يونايتد كان اللاعب الأكثر ثباتًا في المستوى طوال أحداث مباراة "كلاسيكو إنجلترا" ضد ليفربول، واستطاع قيادة خط دفاع "الشياطين الحمر" من أجل التصدي لهجوم "الريدز".

وفي السياق ذاته، كان فريق ليدز يونايتد صاحب "صدمة" الأسبوع بتفوقه على تشيلسي، في مباراة تألق خلالها لاعب الوسط المُدافع "تايلر آدامز"، صاحب المجهود الوفير في وسط الميدان افتك الكرة من لاعبي "البلوز" في أربع مناسبات، واستعاد لفريقه فرصة الاستحواذ على الكرة في ثلاث مرات.

دون نسيان دين هندرسون والذي تألق للأسبوع التاني على التوالي وتمكن بفضل تصدياته السبع من إنقاذ فريقه من الخسارة والخروج بنقطة ثمينة جدًا من ملعب إيفرتون.