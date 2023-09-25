حامد البلوي: لا أدري كيف تخلى الهلال عن هذا اللاعب للتعاون!

المسؤول السابق في الاتحاد مندهش من تصرف الهلال

SHAHID

أبدى حامد البلوي الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد دهشته من تخلي الهلال عن مدافعه الشاب لصالح التعاون رغم حاجته للاعب في مركزه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال لا يعيش أفضل أيامه حاليًا، حيث خسر 4 نقاط في دوري روشن بتعادله مع الفيحاء وضمك، ولم يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بالطريقة المثالية، حيث فقد نقطتين بتعادله 1-1 مع نافباخور الأوزبكي في الرياض.

البلوي أشاد كثيرًا بالظهير الأيسر، معاذ فقيهي، المعار من الهلال للتعاون، وقد تساءل عن كيفية تخلي الفريق العاصمي عنه رغم حاجته للاعب في تلك الخانة ليكون بجانب ياسر الشهراني.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حديث البلوي جاء ضمن تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" والتي أشاد بها بنهج إدارة الاتفاق خلال تعاقدها مع المدرب ستيفن جيرارد، حيث لبت جميع مطالبه ومنحته الفرصة ليبني الفريق كيفما يشاء.

يُشار إلى أن فقيهي لعب جميع مباريات التعاون هذا الموسم، سواء في دوري روشن أم كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID